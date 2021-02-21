Facebook удалил страницу военных из Мьянмы. Это произошло после протестов в стране 20 февраля, когда застрелили не менее 2 человек.

Свое решение Facebook мотивирует нарушением стандартов, которые запрещают подстрекательство к насилию.

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Согласно нашей глобальной политике, мы удалили страницу информационной группы Tatmadaw True News за неоднократные нарушения стандартов нашего общества, запрещающие подстрекательство к насилию,

– говорится в сообщении.

Одной из причин удаления страницы также стало задержание местного актера Лу Мина. Его военные разыскивали еще с 17 февраля.

Актера задержали 21 февраля и вывезли в неизвестном направлении. Свои действия военные аргументировали законом о борьбе с подстрекательством госслужащих присоединиться к протестам.

Гибель протестующих в Мьянме: что известно

По меньшей мере 2 человека погибли во время протестов в Мьянме 20 февраля.

Оба протестующих ушли из жизни в результате огнестрельных ранений.

В то же время местные активисты заявляют: жертв может быть больше.

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