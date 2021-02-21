Facebook удалил страницу военных из Мьянмы после расстрела протестующих
Facebook удалил страницу военных из Мьянмы. Это произошло после протестов в стране 20 февраля, когда застрелили не менее 2 человек.
Источник:The Guardian
Свое решение Facebook мотивирует нарушением стандартов, которые запрещают подстрекательство к насилию.
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Согласно нашей глобальной политике, мы удалили страницу информационной группы Tatmadaw True News за неоднократные нарушения стандартов нашего общества, запрещающие подстрекательство к насилию,
– говорится в сообщении.
Одной из причин удаления страницы также стало задержание местного актера Лу Мина. Его военные разыскивали еще с 17 февраля.
Актера задержали 21 февраля и вывезли в неизвестном направлении. Свои действия военные аргументировали законом о борьбе с подстрекательством госслужащих присоединиться к протестам.
Гибель протестующих в Мьянме: что известно
- По меньшей мере 2 человека погибли во время протестов в Мьянме 20 февраля.
- Оба протестующих ушли из жизни в результате огнестрельных ранений.
- В то же время местные активисты заявляют: жертв может быть больше.
Военный переворот в Мьянме: что известно
- 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Военная хунта захватила власть и задержала президента Вин Мьина.
- Жители страны вышли на массовые протесты против переворота.
- Во время разгона митингов полиция стреляла в протестующих боевыми патронами.
- Министерство финансов США ввело санкции против лидеров военного переворота.
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