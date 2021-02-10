Протесты в Мьянме продолжаются. Силовики 9 февраля ранили женщину выстрелом в голову. Сейчас она в критическом состоянии.

Митингующую ранили во время демонстраций в столице Най Пий Тау.

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Жестокие действия силовиков

Полиция пыталась разогнать протестующих. Для этого использовали водометы, резиновые пули и даже боевые патроны.

Поэтому среди протестующих есть много пострадавших, однако о жертвах пока ничего неизвестно. Несмотря на запрет массовых собраний и комендантский час, на улицы пятый день подряд выходят десятки тысяч человек.

Силовики разгоняют людей, смотрите видео:

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