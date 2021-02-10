Во время протестов в Мьянме полиция стреляет в людей боевыми патронами: есть раненые – видео
Протесты в Мьянме продолжаются. Силовики 9 февраля ранили женщину выстрелом в голову. Сейчас она в критическом состоянии.
Источник:ВВС
Митингующую ранили во время демонстраций в столице Най Пий Тау.
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Жестокие действия силовиков
Полиция пыталась разогнать протестующих. Для этого использовали водометы, резиновые пули и даже боевые патроны.
Поэтому среди протестующих есть много пострадавших, однако о жертвах пока ничего неизвестно. Несмотря на запрет массовых собраний и комендантский час, на улицы пятый день подряд выходят десятки тысяч человек.
Силовики разгоняют людей, смотрите видео:
Военный переворот в Мьянме: что надо знать
- В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Военные задержали президента Вин Мьина, государственную советницу Аун Сан Су Чжи и еще несколько сотен политиков.
- Военные заявили, что выборы в ноябре 2020 года, где убедительную победу одержала партия Аун Сан Су Чжи, были сфальсифицированы.
- Поэтому власть сосредоточилась у вице-президента Мьина Шве, а в стране объявили чрезвычайное положение на год.
- Совбез ООН уже согласовал резолюцию по Мьянме. Требуют уволить госсоветника и президента.
- После переворота люди начали выходить на массовые митинги.
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