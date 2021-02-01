Канцелярия президента Мьянмы утром 1 февраля объявила о введении чрезвычайного положения. Продолжаться такой режим должен в течение следующего года.

Источник: Синьхуа Ранее в Мьянме военные заявили о захвате власти. Кроме того, были задержаны некоторые руководители правительства, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. К теме Задержали президента: в Мьянме произошел военный переворот, – СМИ Режим чрезвычайного положения в Мьянме: что известно Соответствующее заявление подписал вицепрезидент Мьин Шве. После задержания президента он исполняет обязанности главы государства.

В документе также говорится, что власть в Мьянме передадут главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину. Взамен Мьина Шве назначили исполняющим обязанности президента. Что этому предшествовало В ноябре 2020 года в Мьянме состоялись всеобщие выборы. Убедительную победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".

Но военные заявили, что считают выборы сфальсифицированными. Также они пригрозили "принять меры".

На этом фоне возникли опасения в вероятности государственного переворота, но Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую Конституцию.

Но, похоже, военный переворот все же произошел. Утром 1 февраля военные на государственном телевидении сообщили, что задержали руководство страны, произошло это собственно из-за махинаций на выборах.

Сразу после в стране отключили мобильную связь и интернет. Также не работает телевидение, кроме одного канала, принадлежащего военным.

По словам западных корреспондентов, на улицах столицы Найидо и крупнейшего города Янгона можно заметить солдат.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что Соединенные Штаты следят за событиями в Мьянме.

В то же время обеспокоенной событиями в стране является Австралия. Здесь подчеркнули, что они давно поддерживают Мьянму и демократические преобразования в стране, а также призвали отпустить задержанных. Советуем ознакомиться Параноидальный диктатор Мьянмы, опиравшийся на астрологов и религию – Тан Шве Де розташовується М'янма: карта