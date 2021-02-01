Военный переворот в Мьянме: чрезвычайное положение в стране будет круглый год
Канцелярия президента Мьянмы утром 1 февраля объявила о введении чрезвычайного положения. Продолжаться такой режим должен в течение следующего года.
Источник: Синьхуа
Ранее в Мьянме военные заявили о захвате власти. Кроме того, были задержаны некоторые руководители правительства, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи.
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- Соответствующее заявление подписал вицепрезидент Мьин Шве. После задержания президента он исполняет обязанности главы государства.
- В документе также говорится, что власть в Мьянме передадут главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину. Взамен Мьина Шве назначили исполняющим обязанности президента.
Что этому предшествовало
- В ноябре 2020 года в Мьянме состоялись всеобщие выборы. Убедительную победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".
- Но военные заявили, что считают выборы сфальсифицированными. Также они пригрозили "принять меры".
- На этом фоне возникли опасения в вероятности государственного переворота, но Вооруженные силы страны пообещали соблюдать действующую Конституцию.
- Но, похоже, военный переворот все же произошел. Утром 1 февраля военные на государственном телевидении сообщили, что задержали руководство страны, произошло это собственно из-за махинаций на выборах.
- Сразу после в стране отключили мобильную связь и интернет. Также не работает телевидение, кроме одного канала, принадлежащего военным.
- По словам западных корреспондентов, на улицах столицы Найидо и крупнейшего города Янгона можно заметить солдат.
- Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отметила, что Соединенные Штаты следят за событиями в Мьянме.
- В то же время обеспокоенной событиями в стране является Австралия. Здесь подчеркнули, что они давно поддерживают Мьянму и демократические преобразования в стране, а также призвали отпустить задержанных.
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