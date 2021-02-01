В Мьянме произошел военный переворот, – СМИ
В понедельник, 1 февраля, в Мьянме произошел переворот. Военные задержали представителей власти. В частности, президента Вин Мьина и политика Аун Сан Су Чжи.
Военные также задержали представителей Национальной лиги и представителей партии "Национальная лига за демократию".
Власть находится в руках военного командира Мин Аун Хлаинга.
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Детали
- О захвате власти военные сообщили в эфире телевидения.
- Кроме того, они сообщили, что в Мьянме на год вводят военное положение.
- Сразу после этого сигнал национального телевидения исчез.
- Сейчас мировые СМИ сообщают, что со столицей Мьянмы – Нейпьидо – потеряна связь.
Что было раньше
- Конфликт между властью и военными в стране назревал постепенно.
- Причиной стали выборы в ноябре 2020 года. Победу на них одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".
- Военные отказались признавать результаты выборов.
Мьянма на карте:
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