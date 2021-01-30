Независимость Тайваня означает войну, – Китай
Китай до сих пор считает Тайвань своей провинцией. В Министерстве обороны Китая уже заявили, что каждая попытка Тайваня добиться независимости будет означать войну.
Источник: BBC
Власти Китая также активизировали свою военную деятельность вблизи Тайваня. В частности, в небо поднялись военные самолеты.
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Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что эти военные действия необходимы для урегулирования ситуации безопасности в Тайваньском проливе. Кроме того, они имеют целью защитить национальный суверенитет и безопасность.
По словам У Цяня, сторонники независимости Тайваня отмечаются провокациями.
Мы предупреждаем сторонников "независимости Тайваня" – те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну,
– отметил У Цянь.
В 2021 году напряжение между Китаем и Тайванем растет. Тайваньские власти уже заявили, что Китаю не стоит недооценивать их стремление защитить свою демократию и независимость.
Китай и Тайвань: детали конфликта
- Конфликт вспыхнул еще в 1949 году.
- Тогда в результате гражданской войны власти Китая и Тайваня разделились.
- Китай до сих пор считает Тайвань своей провинцией, в то же время Тайвань настаивает на своей независимости.
- Тайвань имеет свою конституцию, армию и избранное правительство.
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