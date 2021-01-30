Китай до сих пор считает Тайвань своей провинцией. В Министерстве обороны Китая уже заявили, что каждая попытка Тайваня добиться независимости будет означать войну.

Источник: BBC

Власти Китая также активизировали свою военную деятельность вблизи Тайваня. В частности, в небо поднялись военные самолеты.

Актуально В Китае появился новый миллиардер из-за конфликта Tencent и Huawei: что о нем известно

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что эти военные действия необходимы для урегулирования ситуации безопасности в Тайваньском проливе. Кроме того, они имеют целью защитить национальный суверенитет и безопасность.

По словам У Цяня, сторонники независимости Тайваня отмечаются провокациями.

Мы предупреждаем сторонников "независимости Тайваня" – те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну,

– отметил У Цянь.

В 2021 году напряжение между Китаем и Тайванем растет. Тайваньские власти уже заявили, что Китаю не стоит недооценивать их стремление защитить свою демократию и независимость.

Китай и Тайвань: детали конфликта