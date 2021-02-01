Канцелярія президента М'янми вранці 1 лютого оголосила про запровадження надзвичайного стану. Тривати такий режим повинен упродовж наступного року.

Джерело: Сіньхуа

Раніше у М'янмі військові заявили про захоплення влади. Крім того, було затримано деяких керівників уряду, включно з президентом Він М'їном і державним радником Аун Сан Су Чжі.

До теми Затримали президента: у М'янмі стався військовий переворот, – ЗМІ

Режим надзвичайного стану у М'янмі: що відомо

Відповідну заяву підписав віцепрезидент М'їн Шве. Після затримання президента він виконує обов'язки очільника держави.

У документі також мовиться, що влада у М'янмі передадуть головнокомандувачу армією національної оборони Мін Аун Хлаїну. Натомість М'їна Шве призначили виконуючим обов'язкіа президента.

Що цьому передувало

В листопаді 2020 року в М'янмі відбулися загальні вибори. Переконливу перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжі "Національна ліга за демократію".

Але військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими. Також вони пригрозили "вжити заходи".

На цьому тлі виникли побоювання в ймовірності державного перевороту, але Збройні сили країни пообіцяли дотримуватися чинної Конституції.

Але, схоже, військовий переворот усе ж відбувся. Вранці 1 лютого військові на державному телебаченні повідомили, що затримали керівництво країни, Сталося це власне через махінації на виборах.

Одразу після в країні відімкнули мобільний зв'язок і інтернет. Також не працює телебачення, окрім одного каналу, що належить військовим.

За словами західних кореспондентів, на вулицях столиці Найп'їдо та найбільшого міста Янгона можна помітити солдат.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що Сполучені Штати стежать за подіями в М'янмі.

Водночас занепокоєною подіями в країні є Австралія. Тут наголосили, що вони давно підтримують М'янму та демократичні перетворення в країні, а також закликали відпустити затриманих.

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Де розташовується М'янма: карта