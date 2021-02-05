Совет Безопасности ООН согласовал совместную резолюцию по военному перевороту в Мьянме. Совбез требует освободить оппозиционную лидера страны Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина. Их взяли под стражу 1 февраля.

Первоначальный текст резолюции несколько отличался от окончательного.

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Текст резолюции несколько изменили

Великобритания предлагала остро осудить переворот. Однако, чтобы заручиться поддержкой России и Китая, формулировки несколько изменили.

В резолюции говорится о необходимости поддержать демократические институты и процессы, воздержаться от насилия, уважать права и свободы человека.

Также Совбез настаивает на освобождении всех задержанных во время переворота, среди них – и руководство страны.

Главное о перевороте в Мьянме

Военные страны заявили, что считают проведенные выборы сфальсифицированными.

1 февраля они совершили переворот. Солдаты задержали президента страны Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи и еще несколько сотен политиков.

Власть оказалась в руках вице-президента Мьина Шве.

Чрезвычайное положение объявили на целый год.