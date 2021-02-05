Рада безпеки ООН погодила спільну резолюцію щодо військового перевороту у М'янмі. Радбез вимагає звільнити опозиційну лідерку країни Аун Сан Су Чжі та президента Він М'їна. Їх взяли під варту 1 лютого.

Початковий текст резолюції дещо відрізнявся від остаточного.

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Текст резолюції дещо змінили

Велика Британія пропонувала гостро засудити переворот. Проте, аби заручитись підтримкою Росії та Китаю, формулювання дещо змінили.

У резолюції мовиться про необхідність підтримати демократичні інститути та процеси, утриматись від насильства, поважати права та свободи людини.

Також Радбез наполягає на звільненні всіх затриманих під час перевороту, серед них – і керівництво країни.

Головне про переворот у М'янмі

Війcькові країни заявили, що вважають проведені вибори сфальсифікованими.

1 лютого вони здійснили переворот. Солдати затримали президента країни Він М'їна та державну радницю Аун Сан Су Чжі та ще кілька сотень політиків.

Влада опинилась в руках віцепрезидента М'їна Шве.

Надзвичайний стан оголосили на цілий рік.