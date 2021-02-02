Бояться засинати, щоб не забрали: у М'янмі затримали вже близько 400 політиків
Станом на вівторок, 2 лютого, у М'янмі військові затримали вже декілька сотень парламентарів. Затриманих політиків відправляють під домашній арешт.
Джерело: AP
Парламентарі перебувають в урядовому житловому комплексі у столиці М'янми – місті Найп'їдо.
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Одному із затриманих парламентарів вдалося розкрити деталі свого ув'язнення.
Що сказав політик
- Загалом військові затримали приблизно 400 парламентарів.
- Бранці можуть спілкуватися.
- Окрім того, їм дозволили телефонувати своїм соратникам.
- Єдине, що заборонено – виходити за межі території.
- Усередині комплексу перебувають поліцейські.
- Зовні – патрулюють військові.
- Парламентарі бояться, що солдати раптово їх заберуть.
- Ніч з 1 на 2 лютого бранці провели без сну.
- Парламентар зізнався: "ми повинні були пильнувати і бути напоготові".
Військовий переворот у М'янмі: що відомо
- Військовий переворот у М'янмі стався 1 лютого.
- Солдати затримали президента Він М'їна та політикиню і лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі.
- У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.
- Дипломати рекомендують людям утриматися від подорожей до М'янми.
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