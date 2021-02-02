Станом на вівторок, 2 лютого, у М'янмі військові затримали вже декілька сотень парламентарів. Затриманих політиків відправляють під домашній арешт.

Джерело: AP Парламентарі перебувають в урядовому житловому комплексі у столиці М'янми – місті Найп'їдо. Актуально Військовий переворот у М'янмі: як країну знищують конфлікти Одному із затриманих парламентарів вдалося розкрити деталі свого ув'язнення. Що сказав політик Загалом військові затримали приблизно 400 парламентарів. Бранці можуть спілкуватися. Окрім того, їм дозволили телефонувати своїм соратникам. Єдине, що заборонено – виходити за межі території. Усередині комплексу перебувають поліцейські. Зовні – патрулюють військові. Парламентарі бояться, що солдати раптово їх заберуть. Ніч з 1 на 2 лютого бранці провели без сну. Парламентар зізнався: "ми повинні були пильнувати і бути напоготові". Військовий переворот у М'янмі: що відомо Військовий переворот у М'янмі стався 1 лютого.

Солдати затримали президента Він М'їна та політикиню і лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі.

У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.

Дипломати рекомендують людям утриматися від подорожей до М'янми.