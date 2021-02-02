Боятся засыпать, чтобы не забрали: в Мьянме задержали уже около 400 политиков
По состоянию на вторник, 2 февраля, в Мьянме военные задержали уже несколько сотен парламентариев. Задержанных политиков отправляют под домашний арест.
Источник: AP
Парламентарии находятся в правительственном жилом комплексе в столице Мьянмы – городе Найпьидо.
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Одному из задержанных парламентариев удалось раскрыть детали своего заключения.
Что сказал политик
- Всего военные задержали примерно 400 парламентариев.
- Пленники могут общаться.
- Кроме того, им разрешили звонить своим соратникам.
- Единственное, что запрещено – выходить за пределы территории.
- Внутри комплекса находятся полицейские.
- Снаружи – патрулируют военные.
- Парламентарии боятся, что солдаты внезапно их заберут.
- Ночь с 1 на 2 февраля пленники провели без сна.
- Парламентарий признался: "Мы должны были бдеть и быть начеку".
Военный переворот в Мьянме: что известно
- Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля.
- Солдаты задержали президента Вин Мьина и политика и лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.
- В стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения.
- Дипломаты рекомендуют людям воздержаться от путешествий в Мьянму.
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