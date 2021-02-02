По состоянию на вторник, 2 февраля, в Мьянме военные задержали уже несколько сотен парламентариев. Задержанных политиков отправляют под домашний арест.

Источник: AP Парламентарии находятся в правительственном жилом комплексе в столице Мьянмы – городе Найпьидо. Актуально Военный переворот в Мьянме: как страну уничтожают конфликты Одному из задержанных парламентариев удалось раскрыть детали своего заключения. Что сказал политик Всего военные задержали примерно 400 парламентариев.

Пленники могут общаться.

Кроме того, им разрешили звонить своим соратникам.

Единственное, что запрещено – выходить за пределы территории.

Внутри комплекса находятся полицейские.

Снаружи – патрулируют военные.

Парламентарии боятся, что солдаты внезапно их заберут.

Ночь с 1 на 2 февраля пленники провели без сна.

Парламентарий признался: "Мы должны были бдеть и быть начеку". Военный переворот в Мьянме: что известно Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля.

Солдаты задержали президента Вин Мьина и политика и лауреатку Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

В стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения.

Дипломаты рекомендуют людям воздержаться от путешествий в Мьянму.