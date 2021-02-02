Эксперимент по построению демократии в Мьянме фактически закончился. Армия взяла власть на год, но неизвестно или отдаст. А вот лидеров страны задержали.

Источник: 24 канал

Новый военный переворот в Мьянме не стал уникальным – страна уже привыкла к подобной смены власти. Утром 1 февраля армия страны задержала гражданских лидеров и установила свою власть сроком на один год (но пример соседнего Таиланда показывает, что это может растянуться во времени).

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Мьянма: основные факты и причины конфликтов

Мьянма когда-то называлась Бирмой. Она расположена в Юго-Восточной Азии. Государственное устройство – парламентская республика, население – 54 миллиона человек. Получила независимость от Великобритании в 1948 году (британцам понадобились три этапа и 60 лет, чтобы колонизировать эту территорию).

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Страна разделена этнически и религиозно. Большая часть – буддисты, но есть также христиане и мусульмане. Часто происходят преследования меньшинств (самый известный случай – геноцид рохинджа). Например, в 1960-70-х годах были вытеснены из страны около 300 тысяч человек, хунта также национализировала иностранные (преимущественно индийские – 24) бизнесы.

С тех пор там так и не построили действенную демократию, власть в большей степени контролировала армия. А значит, частыми были и военные перевороты. Государство – бедное, аграрно-индустриальное. Известно добычей изумрудов: рубинов и нефрита, а также выращиванием риса и каучука.

На этом фоне, пишет в твиттер выдающийся историк страны Тан Мин У, "миллионы бирманцев идут к катастрофе. Уровень бедности от 16 до 60%. Срочно нужны вакцины, а не переворот".



Между Индией и Китаем: где находится Мьянма / Карта iStock

Чтобы объяснить, как Мьянма стала такой уязвимой, 24 канал обратился к Андрею Рудику, политологу, аспиранту кафедры политических наук КНУ им. Тараса Шевченко.

В Мьянме, как в соседнем монархическом Таиланде, военные перевороты не является чем-то уникальным. В обоих государствах армия является полноценным субъектом политики,

– отметил эксперт.

Первый совершил генерал У Не Вин в 1962 году. Его диктатура продолжалась 26 лет, до 1988. Примечательно, что новую Конституцию приняли именно во время правления У Не Вина. Другой генерал – Со Маунг – захватил "престол", переименовал Бирму в Мьянму, столицу Рангун в Янгон (теперь уже бывшая столица).

Военные захватили власть, задержав гражданского лидера страны / Фото Axios

Как отмечает Андрей Рудик, подобная ситуация сложилась по двум причинам:

историческая роль вооруженных сил в противостоянии с чужими титульными этносами (шаны, карены, моны, рохинджа)

слабость политических институтов. Бирма после обретения независимости выбрала парламентскую республику;

Решение было неудачным из-за этнополитических конфликтов и постоянной борьбы с местными коммунистами. Кстати, только шаны и карены получили гражданство, но борьбу не прекратили. В конце концов, схема оказалась нежизнеспособной. В настоящее время Мьянма наводнена оружием и нелегальным трафиком наркотиков (в основном, метамфетамина и героина). В северных горах действуют повстанцы с оружием.

Оппозиционный лидер Аун Сан Су Чжи получила Нобелевскую премию мира (1991 год). Сейчас она возглавляет партию "Национальная Лига за демократию" (NLD). 15 лет она провела под домашним арестом, а ее политсила была запрещена.

Рохинджа

Древнее племя мусульман, происходит от арабских торговцев, моряков и мигрантов. Они живут в западном штате Ракхайн и соседнем Бангладеш как беженцы. Государство в 1982 году отказало им в получении полноценного гражданства. В 2017 году имел место быть факт уничтожения сотен деревень, изгнание и убийства рохинджа буддистами и солдатами. Это стало ответом на атаку, в результате которой погибло 12 офицеров.

Далее был погром мусульман в провинции Аракан. Новым и самым известным лидером Мьянмы стал генерал Тан Шве. Экономика становилась все более централизованной, с нотками социализма. Открытие к Западу началось с 2011 года. Состоялись выборы в парламент, почти все мандаты выиграла "Национальная Лига за демократию". Аун Сан Су Чжи стала Государственным советником Мьянмы с 2016.

Переворот рано утром: как теперь будет жить Мьянма

Переворот 1 февраля 2021 года был вновь проведен армией: Аун Сан Су Чжи, президент страны Вин Мьин, старше министры, культурные деятели и активисты по всей стране были задержаны. 11 министров впоследствии заменены лояльными хунте.

Новый лидер Мьянмы

Власть, согласно конституции 2008 года, передали старшему генералу Мин Аун Хлайну, который находится под санкциями США с 2019 года. Этот военный деятель владеет прибыльным семейным бизнесом, поэтому отставка могла его подрвать. Возглавляя два бизнес-конгломерата, он назначал трех министров в правительство на ключевые позиции в полиции и пограничной службе. В 2021 году по закону он должен был уйти на пенсию в возрасте 65 лет

Военные никогда полностью не отдавали власть в государстве. "Согласно Конституции, ¼ часть мест в каждой палате парламента зарезервирована за военными. И это не учитывая наличие избранных представителей Партии солидарности и развития Союза (армейская политическая партия) и огромного неформального влияния", – подчеркивает аналитик.

Официально о захвате власти объявили на волнах военного радио "Мьявади". На один год объявлено чрезвычайное положение, интернет и связь были временно отключены, авиарейсы – остановлены. Банки закрылись, у банкоматов были заметны длинные очереди. Жители побежали на рынки, чтобы приобрести необходимые товары.

Проблема лишь в том, что по той же Конституции (статьи 417 и 418), объявлять чрезвычайное положение имеет право ... только президент страны, а не глава ее Вооруженных Сил. Последние действительно могут взять власть (статья 40с), но только если существует "экзистенциальная угроза для Мьянмы и ее суверенитета". Более чем очевидно, что такой угрозы не было.



Аун Сан Су Чжи была близка с генералами, но это ее не спасло / Фото ABC News

"На первый взгляд, эти события напоминают переворот в 1962 году, – размышляет Андрей Рудик – Он якобы обусловлен неспособностью демократически избранного правительства решать социально-экономические проблемы". Но на самом деле, мотивация несколько иная: "Аун Сан Су Чжи сохранила свою популярность даже на фоне пандемии и репрессий".

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Как пишет издание NYT, армия "закончила эксперимент с квазидемократии, который длился с 2011 года". Первым звоночком, по мнению Андрея Рудика "... стала неудачная попытка в январе 2019 года переписать Конституцию в части отмены гарантированного резерва мест военным в обеих палатах парламента".

А реальной же причиной стали парламентские выборы 8 ноября, где полную победу одержала партия Аун Сан Су Чжи (83% мест). Армия же завоевала лишь 33 места из 476 доступных. Это намного меньше, чем они ожидали.

Военные отказались признать поражение, пригрозив путчем открыто и осуществив угрозу. Они отмечали якобы миллионы зафиксированных нарушений. Избирательная комиссия отклонила эти жалобы. На этой неделе парламент должен был впервые собраться в обновленном составе, утвердить результаты и избрать правительство.

Солдаты окружили здание парламента, тогда как генералы подавали в Верховный Суд, указывая на массовые фальсификации. Несмотря на формальное лицо демократии, правление Аун Сан Су Чжи, за спиной которой всегда стояла армия, было скорее авторитарным.

Она не отреагировала на обвинения в геноциде народности рохинджа на западе Мьянмы. Но ожидая задержания, она призвала сторонников "не принимать его, бороться против переворота, потому что он возвращает страну к диктатуре".

Преследование народности рохинджа бросило тень на молодую демократию / Фото Dhaka Tribune

Дочь легендарного борца за независимость Аун Сана, она защищала страну на слушаниях в Международном суде. Ее отстранили от должности даже несмотря на ее сотрудничество с генералами. Кстати, недавно страну посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

Мин Аун Хлайн сказал, что новые выборы будут проведены только когда избирательная комиссия будет "реконструирована", а доказательства нарушений – найдены. Ситуация схожа с 1990 годом, когда армия отменила результаты выборов. После нового плебисцита, по словам Хлайна, гражданская власть будет возвращена "партии победителей, которая соответствует нормам и стандартам демократии".

Выводы из ситуации и что может быть дальше

Переворот должен показать, кто до сих пор в доме хозяин, а одновременно – стать наказанием для Национальной Лиги за демократию. Пока остается открытым вопрос, окажется ли снова Аун Сан Су Чжи под домашним арестом или даже за решеткой. Готовы ли сделать это военные. Международная реакция, учитывая более важные международные дела, ожидается не такой острой.

Китай разве что будет серьезно обеспокоен, потому что события в Мьянме качают их стремление к покою и стабильности в регионе. А вот кто может и выиграет, то это Индия. Нью-Дели вложил много средств в армию соседа.

Также ожидается возвращение/усиление санкций Запада: США, ЕС, Австралия, Великобритания осудили свержение гражданской власти. Как написал корреспондент BBC в регионе Джонатан Хед, "действия военных необдуманные и ставят Мьянму на опасный путь". Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме выглядел растерянным, когда CNN обратились к нему за комментарием.

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"Они написали Конституцию, которую только что сами сбросили. Она дает им огромную политическую, экономическую власть. Почему они ее отменяют – непонятно. Этот переворот – настоящая тайна", – сказал он.