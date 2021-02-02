Експеримент з побудови демократії у М'янмі, фактично, закінчився. Армія взяла владу на рік, але невідомо, чи віддасть. А от лідерів країни затримали.

Джерело: 24 канал

Новий військовий переворот у М'янмі не став унікальним – країна вже звикла до подібної зміни влади. Вранці 1 лютого армія країни затримала цивільних лідерів та встановила свою владу терміном на один рік (але приклад сусіднього Таїланду показує, що це може розтягнутися у часі).

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М'янма колись звалась Бірмою. Вона розташована у Південно-Східній Азії. Державний устрій – парламентська республіка, населення – 54 млн людей. Отримала незалежність від Великої Британії у 1948 році (британцям знадобилися три етапи та 60 років, щоб колонізувати цю територію).

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Країна розділена етнічно та релігійно. Більша частина – буддисти, але також є християни та мусульмани. Часто відбуваються переслідування меншин (найвідоміший випадок – геноцид рохінджа). Наприклад, у 1960-70-х роках було витіснено з країни близько 300 тисяч людей, хунта також націоналізувала іноземні (переважно індійські – 24) бізнеси.

З того часу там так і не збудували дієву демократію, владу більшою мірою контролювала армія. А отже, частими були військові перевороти. Держава – бідна, аграрно-індустріальна. Відома видобуванням смарагдів: рубінів та нефритів, а також вирощуванням рису та каучуку.

На цьому фоні, пише у твіттер видатний історик країни Тан Мійн У, "мільйони бірманців йдуть до катастрофи. Рівень бідності від 16 до 60%. Терміново потрібні вакцини, а не переворот".

Між Індією та Китаєм: де знаходиться М'янма / Карта iStock

Щоб пояснити, як М'янма стала такою вразливою, 24 канал звернувся до Андрія Рудика, політолога, аспіранта кафедри політичних наук КНУ ім. Тараса Шевченка.

У М’янмі, як в сусідньому монархічному Таїланді, військові перевороти не є чимось унікальним. В обох державах армія є повноцінним суб’єктом політики,

– наголосив експерт.

Перший здійснив генерал У Не Він 1962 року. Його диктатура тривала 26 років, до 1988. Прикметно, що нову Конституцію прийняли саме під час правління У Не Віна. Інший генерал – Со Маунг – захопив "престол", перейменував Бірму на М'янму, столицю – з Рангуна на Янгон (тепер вже колишня столиця).

Військові захопили владу, затримавши цивільну лідерку країни / Фото Axios

Як зазначає Андрій Рудик, подібна ситуація склалася з двох причин:

історична роль збройних сил у протистоянні з чужими титульними етносами (шани, карени, мони, рохінджа);

слабкість політичних інститутів. Бірма після здобуття незалежності обрала парламентську республіку;

Рішення було невдалим через етнополітичні конфлікти та постійну боротьбу з місцевими комуністами. До речі, лише шин та карени отримали громадянство, але боротьбу не припинили. Врешті, схема виявилася нежиттєздатною. Зараз М'янма наводнена зброєю та нелегальним трафіком наркотиків (переважно, метамфетаміну та героїну). У північних горах діють повстанці зі зброєю.

Опозиційна лідерка Аун Сан Су Чжи отримала Нобелівську премію миру (1991 рік). Наразі вона очолює партію "Національна Ліга за демократію" (NLD). 15 років вона провела під домашнім арештом, а її політсила була заборонена.

Рохінджа Давнє плем'я мусульман, що походить від арабських торговців, моряків та мігрантів. Вони живуть у західному штаті Ракхайн та сусідньому Бангладеш як біженці. Держава у 1982 році відмовила їм в отриманні повноцінного громадянства. У 2017 році відбулося знищення сотень сіл, вигнання та вбивства рохінджа буддистами та солдатами. Це стало відповіддю на атаку, внаслідок якої загинуло 12 офіцерів

Далі був погром мусульман у провінції Аракан. Новим та найвідомішим лідером М'янми став генерал Тан Шве. Економіка ставала все більш централізованою, з нотками соціалізму. Відкриття до Заходу почалося з 2011 року. Відбулися вибори до парламенту, майже всі мандати виграла "Національна Ліга за демократію". Аун Сан Су Чжи стала Державним радником М'янми з 2016.

Переворот рано вранці: як тепер житиме М'янма

Переворот 1 лютого 2021 року був знову проведений армією: Аун Сан Су Чжи, президент країни Він М'їн, старші міністри, культурні діячі та активісти по всій країні були затримані. 11 міністрів згодом замінені на лояльних хунті.

Новий лідер М'янми Владу, згідно з конституцією 2008 року, передали старшому генералу Мін Аун Хлаїнгу, що перебуває під санкціями США з 2019 року. Цей військовий діяч має прибутковий сімейний бізнес, тож відставка могла його підірвати. Очолюючи два бізнес-конгломерати, він призначав трьох міністрів в уряд на ключові позиції в поліції та прикордонній службі. У 2021 році по закону він мав піти на пенсію у віці 65 років

Військові ніколи повністю не віддавали владу в державі. "Відповідно до Конституції, ¼ місць в кожній палаті парламенту зарезервована за військовими. І це не враховуючи наявність обраних представників Партії солідарності й розвитку Союзу (армійська політична партія) та величезного неформального впливу", – підкреслює аналітик.

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Офіційно оголосили про захоплення влади оголосили на хвилях військового радіо "М'явадді". На один рік оголошено надзвичайний стан, інтернет та зв'язок були тимчасово вимкнені, авіарейси – зупинені. Банки зачинилися, біля банкоматів були помітні довгі черги. Жителі побігли на ринки, щоб придбати необхідні товари.

Проблема лише в тому, що по тій самій Конституції (статті 417 та 418), оголошувати надзвичайний стан має право...лише президент країни, а не голова її Збройних Сил. Останні дійсно можуть взяти владу (стаття 40с), але лише якщо існує "екзистенційна загроза для М'янми та її суверенітету". Більш ніж очевидно, що такої загрози не було.

Аун Сан Су Чжи була близька з генералами, але це її не врятувало / Фото ABC News

"На перший погляд, ці події нагадують переворот 1962 року, – роздумує Андрій Рудик – Він нібито зумовлений нездатністю демократично обраного уряду розв'язувати соціально-економічні проблеми". Але насправді, мотивація трохи інша: "Аун Сан Су Чжи зберегла свою популярність навіть на фоні пандемії та репресій".

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Як пише видання NYT, армія "закінчила експеримент з квазідемократією, який тривав з 2011 року". Першим дзвіночком, на думку Андрія Рудика, "...стала невдала спроба в січні 2019 р. переписати Конституцію у частині скасування гарантованого резерву місць військовим в обох палатах парламенту".

А реальною ж причиною стали парламентські вибори 8 листопада, де повну перемогу здобула партія Аун Сан Су Чжи (83% місць). Армія ж виборола лише 33 місця з 476 доступних. Це набагато менше, ніж вони очікували.

Військові відмовились визнати поразку, пригрозивши путчем відкрито і здійснивши погрозу. Вони наголошували на нібито мільйонах зафіксованих порушень. Виборча комісія відхилила ці скарги. Цього тижня парламент мав вперше зібратися в оновленому складі, затвердити результати та обрати уряд.

Солдати оточили будівлю парламенту, тоді як генерали подавали до Верховного Суду, вказуючи на масові фальсифікації. Попри формальне обличчя демократії, правління Аун Сан Су Чжи, за спиною якої завжди стояла армія, було скоріше авторитарним.

Вона не відреагувала на закиди в геноциді народності рохінджа на заході М'янми. Але очікуючи на затримання, вона закликала прихильників "не приймати його, боротися проти перевороту, бо він повертає країну у диктатуру".

Переслідування народності рохінджа кинуло тінь на молоду демократію / Фото Dhaka Tribune

Дочка легендарного борця за незалежність Аун Сана, вона захищала країну на слуханнях у Міжнародному суді. Її усунули з посади навіть не дивлячись на її співпрацю з генералами. До речі, нещодавно країну відвідав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Мін Аун Хлаїнг сказав, що нові вибори будуть проведені лише коли виборча комісія буде "реконструйована", а докази порушень – знайдені. Ситуація схожа із 1990 роком, коли армія скасувала результати виборів. Після нового плебісциту, за словами Хлаїнгу, цивільна влада буде повернута "партії переможців, яка відповідає нормам та стандартам демократії".

Висновки із ситуації та що може бути далі

Переворот мав на меті показати, хто досі в хаті хазяїн, а одночасно – стати покаранням для Національної Ліги за демократію. Наразі залишається відкритим питанням, чи опиниться знову Аун Сан Су Чжи під домашнім арештом або навіть за ґратами. Чи готові зробити це військові. Міжнародна реакція, зважаючи на більш важливі міжнародні справи, очікується не така гостра.

Китай хіба що буде серйозно занепокоєний, бо події у М'янмі хитають їхнє прагнення до спокою та стабільності у регіоні. А от хто може й виграє, то це Індія. Нью-Делі вклав багато коштів у армію сусіда.

Також очікується повернення/посилення санкцій Заходу: США, ЄС, Австралія, Велика Британія засудили скидання цивільної влади. Як написав кореспондент BBC у регіоні Джонатан Хед, "дії військових є необдуманими й ставлять М'янму на небезпечний шлях". Спецдоповідач ООН з прав людини у М'янмі виглядав розгубленим, коли CNN звернулися до нього за коментарем.

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"Вони написали Конституцію, яку самі щойно скинули. Вона надає їм величезну політичну, економічну владу. Чому вони її скасовують – незрозуміло. Цей переворот – справжня таємниця", – сказав він.