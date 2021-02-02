Начало военного переворота в Мьянме попало на видео танцев учительницы физкультуры
В понедельник, 1 февраля, в Мьянме произошел военный переворот. В стране объявили чрезвычайное положение. Начало этого переворота случайно попало на видео учительницы физкультуры, которая занимается аэробикой.
Источник: фейсбук Хинг Хнин Вай
Учительница физкультуры Хинг Хнин Вай (Khing Hnin Wai) записывала видео с упражнениями под музыку. В этот момент на заднем фоне была перекрыта дорога в парламент. В один момент туда подъехали автомобили с военными. Именно так и начался военный переворот в Мьянме, в результате которого были задержаны некоторые руководители правительства, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Власть в государстве передали главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.
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Видео Хинг Хнин Вай сразу стало вирусным. Но к нему было много вопросов. Некоторые считали, что это видео является фейком. Особенно из-за тени.
Однако впоследствии Хинг Хнин Вай выложила и другие видео, которые она записывала с этого места в течение 11 месяцев. Это она делала для того, чтобы другие люди на карантине могли заниматься физическими упражнениями. Также она готовила к соревнованиям.
Расследователь с Bellingcat Арик Толер тоже подтвердил вероятную правдивость видео.
Военный переворот в Мьянме: что известно
- Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля.
- Произошло это после всеобщих выборов в стране в ноябре 2020 года. На них убедительную победу одержала партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".
- Однако военные заявили, что считают выборы сфальсифицированными.
- 1 февраля солдаты задержали президента Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи.
- После этого власть перешла к вице-президенту Мьин Шве.
- В стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения. В документе также говорится, что власть в Мьянме передадут главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.
- Дипломаты рекомендуют людям воздержаться от поездок в Мьянму.
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