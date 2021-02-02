В понедельник, 1 февраля, в Мьянме произошел военный переворот. В стране объявили чрезвычайное положение. Начало этого переворота случайно попало на видео учительницы физкультуры, которая занимается аэробикой.

Источник: фейсбук Хинг Хнин Вай

Учительница физкультуры Хинг Хнин Вай (Khing Hnin Wai) записывала видео с упражнениями под музыку. В этот момент на заднем фоне была перекрыта дорога в парламент. В один момент туда подъехали автомобили с военными. Именно так и начался военный переворот в Мьянме, в результате которого были задержаны некоторые руководители правительства, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Власть в государстве передали главнокомандующему армией национальной обороны Мин Аун Хлаину.

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Видео Хинг Хнин Вай сразу стало вирусным. Но к нему было много вопросов. Некоторые считали, что это видео является фейком. Особенно из-за тени.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Однако впоследствии Хинг Хнин Вай выложила и другие видео, которые она записывала с этого места в течение 11 месяцев. Это она делала для того, чтобы другие люди на карантине могли заниматься физическими упражнениями. Также она готовила к соревнованиям.

Расследователь с Bellingcat Арик Толер тоже подтвердил вероятную правдивость видео.

Yeah, it's real. There's some 3rd-party street view imagery that shows it's the same spot.https://t.co/uRUnasmibF — Aric Toler (@AricToler) February 1, 2021

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