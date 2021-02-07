В Мьянме тысячи людей вышли на митинг против переворота: фото, видео
В городах Мьянмы вышли на протест десятки тысяч граждан. Митингующие выступили против военного переворота в стране.
Источник:CNN
Требованием протеста является освобождение арестованного военными лидера государства Аун Сан Су Чжи. До переворота 1 февраля она была фактической главой правительства.
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Митингующие вышли на протест с изображениями Су Чжи, на некоторых из них было написано: "Мы нуждаемся в нашем лидере".
В крупнейшем городе страны Янгоне люди вышли на митинг в красных рубашках с красными флагами и шариками, где красный – считают цветом партии Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".
Люди вышли на протест с изображениями Су Чжи / Фото EPA
7 февраля в городах Мьянмы зафиксировали большее количество людей, чем 6 февраля – когда десятки тысяч человек вышли на первую массовую акцию протеста против государственного переворота, несмотря на блокирование соцсетей.
Военный переворот в Мьянме: главное
- 1 февраля в Мьянме произошел переворот. Военные задержали представителей власти – президента Вин Мьина, государственную советницу Аун Сан Су Чжи и еще несколько сотен политиков.
- Это произошло после всеобщих выборов в ноябре 2020 года, где убедительную победу одержала партия Аун Сан Су Чжи. Однако военные заявили – выборы сфальсифицировали.
- Власть оказалась в руках вице-президента Мьина Шве. В стране объявили чрезвычайное положение на целый год.
- Начало военного переворота случайно попало на видео учительницы физкультуры.
- Совет безопасности ООН согласовал общую резолюцию в отношении переворота в Мьянме – совбез требует освобождения оппозиционного лидера и президента.
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