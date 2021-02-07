В городах Мьянмы вышли на протест десятки тысяч граждан. Митингующие выступили против военного переворота в стране.

Требованием протеста является освобождение арестованного военными лидера государства Аун Сан Су Чжи. До переворота 1 февраля она была фактической главой правительства.

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Митингующие вышли на протест с изображениями Су Чжи, на некоторых из них было написано: "Мы нуждаемся в нашем лидере".

В крупнейшем городе страны Янгоне люди вышли на митинг в красных рубашках с красными флагами и шариками, где красный – считают цветом партии Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию".



Люди вышли на протест с изображениями Су Чжи / Фото EPA

7 февраля в городах Мьянмы зафиксировали большее количество людей, чем 6 февраля – когда десятки тысяч человек вышли на первую массовую акцию протеста против государственного переворота, несмотря на блокирование соцсетей.

Обратите внимание! Соответствующие акции протеста – крупнейшие в стране после "шафрановой революции" 2007 года, которая помогла стимулировать переход к демократии.

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