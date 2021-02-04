Из-за переворота в Мьянме население начало призывать к мирному выражению несогласия с действиями военных. Призывы к сопротивлению распространялись в соцсетях. Поэтому военные решили их заблокировать.

Источник: Bloomberg

В группе под названием "Движение гражданского неповиновения" до утра 3 февраля было 150 тысяч участников. Инициаторами ее создания стали медики.

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Сопротивление из-за переворота в Мьянме

Медики заявили, что начнут бастовать в знак протеста из-за действий военных, захвативших власть. Персонал около 40 больниц крупнейших городов Мьянмы решил поддержать забастовку. Инициативу в соцсетях поддержали студенты и молодежь.

Жители Мьянмы планируют ежедневно в 20:00 выглядывать в окна или выходить на балконы и стучать по металлическим кастрюлям. Такой ритуал местное население, как правило, проводит для изгнания демонов. Однако на этот раз он стал способом выразить несогласие.

Военные заблокировали социальные сети

Из-за таких протестов военные обязали интернет-провайдеров заблокировать доступ к фейсбуку.

Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации,

– заявили в фейсбуке.

Впоследствии стало известно, что на территории государства также запретили инстаграм, мессенджер и WhatsApp.

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