После переворота в Мьянме заблокировали фейсбук и инстаграм
Из-за переворота в Мьянме население начало призывать к мирному выражению несогласия с действиями военных. Призывы к сопротивлению распространялись в соцсетях. Поэтому военные решили их заблокировать.
Источник: Bloomberg
В группе под названием "Движение гражданского неповиновения" до утра 3 февраля было 150 тысяч участников. Инициаторами ее создания стали медики.
К теме Освободить президента и всех арестованных: ЕС осудил военный переворот в Мьянме
Сопротивление из-за переворота в Мьянме
Медики заявили, что начнут бастовать в знак протеста из-за действий военных, захвативших власть. Персонал около 40 больниц крупнейших городов Мьянмы решил поддержать забастовку. Инициативу в соцсетях поддержали студенты и молодежь.
Жители Мьянмы планируют ежедневно в 20:00 выглядывать в окна или выходить на балконы и стучать по металлическим кастрюлям. Такой ритуал местное население, как правило, проводит для изгнания демонов. Однако на этот раз он стал способом выразить несогласие.
Военные заблокировали социальные сети
Из-за таких протестов военные обязали интернет-провайдеров заблокировать доступ к фейсбуку.
Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации,
– заявили в фейсбуке.
Впоследствии стало известно, что на территории государства также запретили инстаграм, мессенджер и WhatsApp.
Военный переворот в Мьянме: главное
- 1 февраля 2021 года военные заявили, что выборы, которые состоялись еще в ноябре 2020 – сфальсифицированы.
- Президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи задержали. Власть в Мьянме перешла к вице-президенту Мьин Шве.
- Из-за чего в стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения.
- Военные заявили, что хотят провести новые выборы.
Поделиться новостью