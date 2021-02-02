Европейский Союз осудил военный переворот в Мьянме. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал военных освободить президента и всех арестованных, избрать новую власть, а также уважать права человека.

Источник: ЕС

От имени Евросоюза со словами осуждения военного переворота в Мьянме выступил глава дипломатии Жозеп Боррель.

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Он призвал военных освободить президента, государственного советника и всех арестованных, а также восстановить связь и уважать права человека.

Мы призываем их немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить гражданское правительство, открыть новоизбранный парламент и приступить к дальнейшим назначениям президента, вицепрезидентов и нового правительства,

- отметил Боррель.

По его словам, ЕС готов поддержать диалог со всеми основными заинтересованными сторонами, которые хотят урегулировать ситуацию и вернуться к конституционному порядку.

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