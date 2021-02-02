Освободить президента и всех арестованных: ЕС осудил военный переворот в Мьянме
Европейский Союз осудил военный переворот в Мьянме. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал военных освободить президента и всех арестованных, избрать новую власть, а также уважать права человека.
Источник: ЕС
От имени Евросоюза со словами осуждения военного переворота в Мьянме выступил глава дипломатии Жозеп Боррель.
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Реакция ЕС на события в Мьянме
Он призвал военных освободить президента, государственного советника и всех арестованных, а также восстановить связь и уважать права человека.
Мы призываем их немедленно отменить чрезвычайное положение, восстановить гражданское правительство, открыть новоизбранный парламент и приступить к дальнейшим назначениям президента, вицепрезидентов и нового правительства,
- отметил Боррель.
По его словам, ЕС готов поддержать диалог со всеми основными заинтересованными сторонами, которые хотят урегулировать ситуацию и вернуться к конституционному порядку.
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Военный переворот в Мьянме: основное
- Произошел 1 февраля – военные заявили, что считают выборы, которые прошли в ноябре 2020 года, сфальсифицированными.
- Солдаты задержали президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи. А власть перешла к вице-президенту Мьин Шве.
- В стране на целый год ввели режим чрезвычайного положения.
- Кроме того, военные заявили о планах назначить выборы в Мьянме через год.
- По всей Мьянме возникли проблемы со связью.
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