Звільнити президента й усіх арештованих: ЄС засудив військовий переворот у М'янмі
Європейський Союз засудив військовий переворот у М'янмі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав військових звільнити президента та всіх заарештованих, обрати нову владу, а також поважати права людини.
Джерело: ЄС
Від імені Євросоюзу зі словами засудження військового перевороту в М'янмі виступив глава дипломатії Жозеп Боррель.
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Реакція ЄС на події в М'янмі
Він закликав військових звільнити президента, державного радника і всіх заарештованих, а також відновити зв'язок і поважати права людини.
Ми закликаємо їх негайно скасувати надзвичайний стан, відновити цивільний уряд, відкрити новообраний парламент і приступити до подальших призначень президента, віцепрезидентів і нового уряду,
– зазначив Боррель.
За його словами, ЄС готовий підтримати діалог з усіма основними зацікавленими сторонами, які хочуть врегулювати ситуацію і повернутися до конституційного порядку.
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Військовий переворот у М'янмі: основне
- Стався 1 лютого – військові заявили, що вважають вибори, які пройшли у листопаді 2020 року, сфальсифікованими.
- Солдати затримали президента Він М'їна та держрадника Аун Сан Су Чжі. А влада перейшла до віцепрезидента М'їн Шве.
- У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.
- Крім того, військові заявили про плани призначити вибори у М'янмі через рік.
- По всій М'янмі виникли проблеми зі зв'язком.
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