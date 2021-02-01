Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в М'янмі. Там 1 лютого стався військовий переворот.

Джерело: AP

Засідання Радбезу ООН буде закритим і відбудеться у форматі відеоконференції.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ці події "серйозним ударом по демократичних реформах". Саме тому вже у вівторок, 2 лютого, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання.

Реакція світової спільноти

Раніше стурбованість у зв'язку з ситуацією в М'янмі висловила низка світових лідерів.

Президент США Джо Байден планує ввести санкції проти М'янми. Байден назвав дії військових "прямим нападом на перехід країни до демократії й верховенства закону" і сказав, що Вашингтон перегляне свої закони про санкції.

США будуть стояти за демократію, де б вона не піддавалася нападкам,

– сказав Байден.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав військових звільнити лідерів М'янми. Він наголосив, що "треба поважати голос людей".

закликав військових Він наголосив, що "треба поважати голос людей". Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив державний переворот у М'янмі.

Результати виборів повинні поважатись і демократичний процес повинен бути відновлений,

– написав Мішель.

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