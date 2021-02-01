Байден пригрозив санкціями через переворот у М'янмі: реакція світових лідерів та ООН
Радбез ООН збереться на екстрене засідання щодо ситуації в М'янмі. Там 1 лютого стався військовий переворот.
Джерело: AP
Засідання Радбезу ООН буде закритим і відбудеться у форматі відеоконференції.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав ці події "серйозним ударом по демократичних реформах". Саме тому вже у вівторок, 2 лютого, Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання.
Реакція світової спільноти
Раніше стурбованість у зв'язку з ситуацією в М'янмі висловила низка світових лідерів.
- Президент США Джо Байден планує ввести санкції проти М'янми. Байден назвав дії військових "прямим нападом на перехід країни до демократії й верховенства закону" і сказав, що Вашингтон перегляне свої закони про санкції.
США будуть стояти за демократію, де б вона не піддавалася нападкам,
– сказав Байден.
- Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав військових звільнити лідерів М'янми. Він наголосив, що "треба поважати голос людей".
- Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив державний переворот у М'янмі.
Результати виборів повинні поважатись і демократичний процес повинен бути відновлений,
– написав Мішель.
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Що відомо про військовий переворот у М'янмі
- Вранці 1 лютого військові затримали президента М'янмі Він М'їн і лідера панівної партії Аун Сан Су Чжі, яка за сумісництвом обіймає посаду державного радника.
- Тоді по всій країні з'явилися проблеми з інтернетом, мережа була вкрай нестабільною. Очевидці розповіли, що бачили солдатів у військових вантажівках у будівлі мерії столиці країни Рангуна.
- Військові заявили, що провели затримання у відповідь на "фальсифікацію виборів", які пройшли в країні 8 листопада 2020 року.
- Після цього військові на рік оголосили в М'янмі режим надзвичайного стану.
- Після військового перевороту тимчасовим президентом М'янмі був призначений командувач збройними силами старший генерал Мін Аунг Хлайн.
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