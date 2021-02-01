Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме. Там 1 февраля произошел военный переворот.

Источник: AP

Заседание Совбеза ООН будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти события "серьезным ударом по демократическим реформам". Именно поэтому уже во вторник, 2 февраля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание.

Реакция мирового сообщества

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров.

Президент США Джо Байден планирует ввести санкции против Мьянмы. Байден назвал действия военных "прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона" и сказал, что Вашингтон пересмотрит свои законы о санкциях.

США будут стоять за демократию, где бы она ни подвергалась нападкам,

– сказал Байден.

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных освободить лидеров Мьянмы. Он отметил, что "надо уважать голос людей".

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил государственный переворот в Мьянме.

Результаты выборов должны уважаться и демократический процесс должен быть восстановлен,

– написал Мишель.

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