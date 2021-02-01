Байден пригрозил санкциями из-за переворота в Мьянме: реакция мировых лидеров и ООН
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме. Там 1 февраля произошел военный переворот.
Источник: AP
Заседание Совбеза ООН будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти события "серьезным ударом по демократическим реформам". Именно поэтому уже во вторник, 2 февраля, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание.
Реакция мирового сообщества
Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров.
- Президент США Джо Байден планирует ввести санкции против Мьянмы. Байден назвал действия военных "прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона" и сказал, что Вашингтон пересмотрит свои законы о санкциях.
США будут стоять за демократию, где бы она ни подвергалась нападкам,
– сказал Байден.
- Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал военных освободить лидеров Мьянмы. Он отметил, что "надо уважать голос людей".
- Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил государственный переворот в Мьянме.
Результаты выборов должны уважаться и демократический процесс должен быть восстановлен,
– написал Мишель.
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Что известно о военном перевороте в Мьянме
- Утром 1 февраля военные задержали президента Мьянмы Он Мьин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
- Тогда по всей стране появились проблемы с интернетом, сеть была крайне нестабильной. Очевидцы рассказали, что видели солдат в военных грузовиках в здании мэрии столицы страны Рангуна.
- Военные заявили, что провели задержание в ответ на "фальсификации выборов", которые прошли в стране 8 ноября 2020 года.
- После этого военные на год объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения.
- После военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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