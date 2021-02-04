Через переворот у М'янмі населення почало закликати до мирного вираження незгоди з діями військових. Заклики до опору поширювалися у соцмережах. Через це військові вирішили їх заблокувати.

Джерело: Bloomberg

В групі під назвою "Рух громадянської непокори" до ранку 3 лютого було 150 тисяч учасників Ініціаторами її створення стали медики.

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Опір через переворот у М'янмі

Медики заявили, що почнуть страйкувати на знак протесту через дії військових, що захопили владу. Персонал близько 40 лікарень найбільших міст М'янми вирішив підтримати страйк. Ініціативу у соцмережах підтримали студенти та молодь.

Жителі М'янми планують щодня о 20:00 визирати у вікна або виходити на балкони та стукати по металевих каструлях. Такий ритуал місцеве населення, зазвичай, проводить для вигнання демонів. Однак цього разу він став способом висловити незгоду.

Військові заблокували соціальні мережі

Через такі протести військові зобов'язали інтернет-провайдери заблокувати доступ до фейсбука.

Ми настійно закликаємо владу відновити зв'язок, щоб люди в М'янмі могли спілкуватися зі своїми сім'ями та друзями й отримувати доступ до важливої інформації,

– заявили у Фейсбуці.

Згодом стало відомо, що на території держави також заборонили інстаграм, месенджер та WhatsApp.