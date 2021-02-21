В Мьянме во время протеста погибли по меньшей мере 2 человека. В то же время еще примерно 20 пострадали во время разгона митингующих.

Смертельные случаи зафиксировали в городе Мандалай, однако 20 февраля митинги проходили и в других городах. О погибших и раненых в городе заявил лидер добровольческой службы чрезвычайных ситуаций Парахита Дархи Ко Аунг.

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В то же время смертельные случаи подтвердил врач-волонтер. По его словам, один из мужчин погиб в результате ранения в голову, другому пуля попала в грудную клетку – его не удалось спасти. Относительно соответствующей ситуации полиция города не предоставила комментариев.

В Мандалае кое-кто из протестующих стрелял в сотрудников полиции из рогаток. В ответ силовики применили слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Митингующие требовали прекращения военного правления и увольнения избранной лидера Аунг Сан Су Чжи. Работники службы спасения назвали соответствующий протест "самым кровавым днем" за более чем 2 недели акций.

Обратите внимание! 20 февраля в Мьянме полностью заблокировали доступ к Википедии – в конце концов все версии онлайн-энциклопедии прекратили работать в пределах страны.

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