В Мьянме Википедия вне доступа: военная хунта заблокировала онлайн-энциклопедию
В Мьянме полностью заблокировали доступ к Википедии. Не работает ни одна из версий онлайн-энциклопедии ни на одном из языков мира.
Источник:NetBlocks
В СМИ назвали такой шаг, как проявление интернет-цензуры.
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Также, как сообщают медиа, в течение последних шести недель в Мьянме продолжают закрывать доступ к интернет-сети и отдельным ресурсам.
Отметим, что почти сразу после переворота в стране заблокировали фейсбук и инстаграм. Именно через эти соцсети протестующие распространяли призывы выходить на акции.
Что известно о перевороте в Мьянме
- 1 февраля военные в Мьянме захватили власть в стране. Они заключили в тюрьму президента и других чиновников.
- Всего за решетку попало около 400 политиков.
- Представители армии заявили, что были якобы сфабрикованы выборы в ноябре 2020 года.
- В стране сразу начались массовые протесты.
- На улицы городов вывели танки.
- Полиция использовала боевые патроны против митингующих.
- США ввели санкции против участников переворота в Мьянме. В санкционный список попали 10 физических и 3 юридических лица.
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