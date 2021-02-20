В Мьянме полностью заблокировали доступ к Википедии. Не работает ни одна из версий онлайн-энциклопедии ни на одном из языков мира.

В СМИ назвали такой шаг, как проявление интернет-цензуры.

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Также, как сообщают медиа, в течение последних шести недель в Мьянме продолжают закрывать доступ к интернет-сети и отдельным ресурсам.

Отметим, что почти сразу после переворота в стране заблокировали фейсбук и инстаграм. Именно через эти соцсети протестующие распространяли призывы выходить на акции.

Myanmar’s military has blocked Wikipedia, following its Facebook ban and multiple internet blackouts



Per @BehLihYi, people in Myanmar are turning to messaging apps such as Signal — raising questions about monitoring and countering misinfo in those spaces https://t.co/xqikYxGGWi https://t.co/gB3TIfATHl — First Draft (@firstdraftnews) February 19, 2021

Что известно о перевороте в Мьянме