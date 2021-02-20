У М'янмі повністю заблокували доступ до Вікіпедії. Не працює жодна з версій онлайн-енциклопедії ні на одній з мов світу.

У ЗМІ охарактеризували такий крок, як прояв інтернет-цензури.

До теми Радбез ООН погодив резолюцію щодо М'янми: вимагають звільнити держрадницю та президента

Також, як повідомляють медіа, протягом останніх шести тижнів у М’янмі продовжують закривати доступ до інтернет-мережі та окремих ресурсів.

Зазначимо, що майже одразу після перевороту в країні заблокували фейсбук та інстаграм. Саме через ці соцмережі протестувальники поширювали заклики виходити на акції.

Myanmar’s military has blocked Wikipedia, following its Facebook ban and multiple internet blackouts



Per @BehLihYi, people in Myanmar are turning to messaging apps such as Signal — raising questions about monitoring and countering misinfo in those spaces https://t.co/xqikYxGGWi https://t.co/gB3TIfATHl — First Draft (@firstdraftnews) February 19, 2021

Що відомо про переворот у М'янмі