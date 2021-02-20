У М'янмі Вікіпедія – поза доступом: військова хунта заблокувала онлайн-енциклопедію
У М'янмі повністю заблокували доступ до Вікіпедії. Не працює жодна з версій онлайн-енциклопедії ні на одній з мов світу.
Джерело:NetBlocks
У ЗМІ охарактеризували такий крок, як прояв інтернет-цензури.
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Також, як повідомляють медіа, протягом останніх шести тижнів у М’янмі продовжують закривати доступ до інтернет-мережі та окремих ресурсів.
Зазначимо, що майже одразу після перевороту в країні заблокували фейсбук та інстаграм. Саме через ці соцмережі протестувальники поширювали заклики виходити на акції.
Що відомо про переворот у М'янмі
- 1 лютого військові у М'янмі захопили владу в країні. Вони ув'язнили президента та інших чиновників.
- Загалом за ґрати потрапило близько 400 політиків.
- Представники армії заявили, що були начебто сфабриковані вибори у листопаді 2020 року.
- У країні одразу почалися масові протести.
- На вулиці міст вивели танки.
- Поліція використовувала бойові патрони проти мітингувальників.
- США ввели санкції проти учасників перевороту у М'янмі. До санкційного списку потрапили 10 фізичних та 3 юридичні особи.
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