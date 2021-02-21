Facebook видалив сторінку військових з М'янми після розстрілу протестувальників
Facebook видалив сторінку військових з М'янми. Це сталося після протестів у країні 20 лютого, коли застрелили щонайменше 2 людей.
Джерело:The Guardian
Своє рішення Facebook мотивує порушенням стандартів, які забороняють підбурювання до насильства.
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Згідно з нашою глобальною політикою, ми видалили сторінку інформаційної групи Tatmadaw True News за неодноразові порушення стандартів нашого суспільства, які забороняють підбурювання до насильства,
– мовиться у повідомленні.
Однією із причин видалення сторінки також стало затримання місцевого актора Лу Міна. Його військові розшукували ще з 17 лютого.
Актора затримали 21 лютого і вивезли у невідомому напрямку. Свої дії військові аргументували законом про боротьбу з підбурюванням держслужбовців приєднатися до протестів.
Загибель протестувальників у М'янмі: що відомо
- Щонайменше 2 людей загинули під час протестів у М'янмі 20 лютого.
- Обоє протестувальників пішли з життя внаслідок вогнепальних поранень.
- Водночас місцеві активісти заявляють: жертв може бути більше.
Військовий переворот у М'янмі: що відомо
- 1 лютого у М'янмі стався військовий переворот. Військова хунта захопила владу та затримала президента Він М'їна.
- Жителі країни вийшли на масові протести проти перевороту.
- Під час розгону мітингів поліція стріляла у протестувальників бойовими патронами.
- Міністерство фінансів США ввело санкції проти лідерів військового перевороту.
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