Российские силовики заявили, что задержали 16 сторонников "украинского радикального сообщества". Их обвиняют в планировании взрывов и вооруженных нападений.

Задержания происходили в 9 различных городах России. А именно – в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе и других.

Ранее МИД Украины назвал заявления России о "всеобщей мобилизации" фейком

Российские СМИ сообщили, что речь идет о сторонниках якобы украинской "молодежного радикального сообщества "М.К.У. – Маньяки. Культ убийств".

Там заявили об их причастности к совершению насильственных преступлений, пропаганды экстремизма, подготовке подрывов админзданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Федеральная служба безопасности распространила видео допроса, на котором один из задержанных заявляет, что группировку якобы создали в Днепре.

Видео, которое обнародовала ФСБ:

Россия уже публиковала фейки о "М.К.У" и украинцев

Ряд российских СМИ в марте опубликовали информацию о якобы задержании "сторонников украинской неонацистской группы М.К.У".

В StopFake еще тогда отмечали, что задержанные – члены российской националистической организации, а к Украине не имеют никакого отношения.

Обратите внимание! В марте Facebook заблокировал ряд таких материалов, оценив информацию, которую они содержат, как ложную.

Реакция МИД Украины

Спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина" сообщил, что информация о задержании якобы "украинской группы" в России в дипучреждения не поступала.

Однако, по его словам, российские правоохранители уже давно активно раскручивают истории об украинском радикальный следе, чтобы запугать граждан своей страны.

Категорически отвергаем такие обвинения. Призываем российскую сторону не распространять очередные инсинуации, а прислушиваться к законным требованиям российских граждан,

– подчеркнул Николенко.

И объяснил, что речь идет, в частности, о соблюдении основополагающих прав человека, а также обеспечение верховенства права.