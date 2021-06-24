Він нібито передавав Україні дані про польоти російської авіації. Про це повідомляють російські видання.
До теми ПАРЄ візьметься за порушення прав людини в окупованому Росією Криму
Окупанти знову затримали людину
За попередньою інформацією чоловіка затримали співробітники ФСБ Росії. Вони звинуватили його в зборі даних про польоти російської військової авіації для спецслужб України.
Ба більше, у російській службі переконані, що інформацію нібито "планували використовувати проти безпеки Росії". Ба більше, за даним фактом окупанти вже порушили кримінальну справу за так звану "державну зраду".
Чоловіка вже помістили під варту. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Та на сайті ФСБ Росії цієї інформації ще немає. Також наразі невідомо ім'я та прізвище затриманого чоловіка.
Порушення прав людини в окупованому Криму: останні новини
- 19 червня генсек ООН опублікував чергову проміжну доповідь щодо ситуації з дотриманням прав людини в окупованому Криму. Там зафіксовані численні порушення – тортури та незаконне переслідування.
- Нещодавно так званий "суд" в окупованому Сімферополі виніс заочний вирок у справі Едема Бекірова. Сам колишній політв'язень вважає, що це чергова спроба налякати народ.
- Його арештували окупанти у 2018 році на межі з Кримом. Тоді йому "приписали" транспортування 10 кілограмів тротилу та більше ніж сотні патронів. У російській тюрмі йому довелось важко – Бекіров має цукровий діабет та проблеми з серцем, та російські тюремники відмовлялися передавати тяжкохворому бранцю необхідні ліки та возити його на огляди до лікарів. Він повернувся додому тільки в 2019 році.