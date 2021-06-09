Бекірова "засудили" до 7 років ув'язнення та штрафу у 150 тисяч рублів. Ексбранець Кремля каже, ще вчора прокурори просили лише 4 роки, за ніч цей термін збільшився до 7.

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З Росією ніхто не хоче вести справи, – Бекіров

Якщо людей заочно засуджують до таких довгих термінів, то що можна сказати про тих людей, які зараз там перебувають? Це 105 осіб, які засуджені незаконно. Тому з цією державою ніхто в світі не хоче спілкуватися або вести будь-які справи,

– сказав Едем Бекіров.

Судовий процес провели, аби залякати народ

Колишній політв'язень вважає, що цей судовий процес – спеціально для залякування народу, аби той "сидів тихо". Бекіров має намір подавати апеляцію на таке судове свавілля.

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Зазначимо, що в окупованому Сімферополі Бекірова засудили за сфабрикованою справою про виготовлення та перевезення вибухових речовин.