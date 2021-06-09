Бекирова "приговорили" к 7 годам заключения и штрафу в 150 тысяч рублей. Бывший узник Кремля говорит, еще вчера прокуроры просили всего 4 года, за ночь этот срок увеличился до 7.
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С Россией никто не хочет вести дела, – Бекиров
Если людей заочно приговаривают к столь длительным срокам, то что можно сказать о тех людях, которые сейчас там находятся? Это 105 человек, которые осуждены незаконно. Поэтому с этим государством никто в мире не хочет общаться или вести какие-либо дела,
– сказал Эдем Бекиров.
Судебный процесс провели, чтобы запугать народ
Бывший политзаключенный считает, что этот судебный процесс – специально для устрашения народа, чтобы тот "сидел тихо". Бекиров намерен подавать апелляцию на такой судебный произвол.
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Отметим, что в оккупированном Симферополе Бекирова приговорили по сфабрикованному делу об изготовлении и перевозке взрывчатых веществ.
Что известно о заключении Эдема Бекирова?
Мужчину задержали в 2018 году на границе с оккупированным Крымом. На полуостров Бекиров ехал, чтобы увидеть семью. Оккупанты "приписали" ему транспортировку 10 килограммов тротила и более сотни патронов. Домой политзаключенного удалось вернуть в сентябре 2019 году в рамках большого обмена пленными.