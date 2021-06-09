Бекирова в оккупированном Россией Крыму судили заочно. Об этом в своем фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Она пояснила, что оккупанты обвинили Бекирова по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ".

Считаю судилище в отношении него продолжением политического преследования страной-оккупантом украинцев,

– подчеркнула Денисова.

И подчеркнула, что Бекиров – инвалид первой группы, который имеет хронические заболевания. Речь идет, в частности, о диабете и неврологии позвоночника.

Украинская обмудсмен осудила незаконные действия власти государства-оккупанта и обратилась к миру с просьбой продолжать давление на Россию.

Что известно о Бекирова: основное