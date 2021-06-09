Бекирова в оккупированном Россией Крыму судили заочно. Об этом в своем фейсбуке сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Читайте также Оккупанты Крыма приговорили главу Меджлиса Чубарова к 6 годам тюрьмы
Она пояснила, что оккупанты обвинили Бекирова по сфабрикованному делу в якобы "хранении и перевозке взрывчатых веществ".
Считаю судилище в отношении него продолжением политического преследования страной-оккупантом украинцев,
– подчеркнула Денисова.
И подчеркнула, что Бекиров – инвалид первой группы, который имеет хронические заболевания. Речь идет, в частности, о диабете и неврологии позвоночника.
Украинская обмудсмен осудила незаконные действия власти государства-оккупанта и обратилась к миру с просьбой продолжать давление на Россию.
Что известно о Бекирова: основное
- Бекиров – крымскотатарский активист, который постоянно проживал на Херсонщине. Оккупанты задержали его на административной границе с Крымом в декабре 2018 года.
- Он пояснил, что на полуострове планировал увидеться с родными. Однако оккупационная власть обвинила его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.
- Несмотря на проблемы со здоровьем, российские тюремщики не передавали политзаключенному необходимые лекарства и отказались возить его на осмотры к врачам.
- 7 сентября 2019 года Бекиров вернулся в Украину в рамках масштабного обмена пленными. После этого оккупанты объявили его в розыск.