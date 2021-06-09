Бекірова в окупованому Росією Криму судили заочно. Про це у своєму фейсбуці повідомила омбудсменка Людмила Денісова.
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Вона пояснила, що окупанти звинуватили Бекірова за сфабрикованою справою у нібито "зберіганні та перевезенні вибухових речовин".
Вважаю судилище стосовно нього продовженням політичного переслідування країною-окупантом українців,
– наголосила Денісова.
Й підкреслила, що Бекіров – людина з інвалідністю, яка має хронічні захворювання. Мовиться, зокрема, про діабет та неврологію хребта.
Українська обмудсменка засудила незаконні дії влади держави-окупанта та звернулася до світу з проханням продовжувати тиск на Росію.
Що відомо про Бекірова: основне
- Бекіров – кримськотатарський активіст, який постійно проживав на Херсонщині. Окупанти затримали його на адміністративній межі з Кримом у грудні 2018 року.
- Він пояснив, що на півострові планував побачитися з рідними. Проте окупаційна влада закидала йому транспортування понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.
- Попри проблеми зі здоров'ям, російські тюремники не передавали політв'язні необхідні ліки й відмовилися возити його на огляди до лікарів.
- 7 вересня 2019 року Бекіров повернувся в Україну у рамках масштабного обміну полоненими. Після цього окупанти оголосили його у розшук.