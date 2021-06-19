Доповідь представлять під час сесії Ради ООН з прав людини, яка стартує 21 червня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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Доповідь фіксує найжахливіші порушення окупаційної влади
Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ,
– пояснила Джапарова.
У документі зазначили, що російське законодавство застосовують ретроспективно. Мовиться про наступ на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан. Також на окупованому півострові переслідують Православну церкву України.