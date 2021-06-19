Доповідь представлять під час сесії Ради ООН з прав людини, яка стартує 21 червня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Доповідь фіксує найжахливіші порушення окупаційної влади

Доповідь фіксує триваючі практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ,

– пояснила Джапарова.

У документі зазначили, що російське законодавство застосовують ретроспективно. Мовиться про наступ на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан. Також на окупованому півострові переслідують Православну церкву України.

Цікаво! Раніше російський опозиціонер Дмитро Гудков заявив, що окупація Криму та частини Донбасу коштувала Росії 500 мільярдів доларів. Наслідки цього на собі вже відчули росіяни. За десятиліття втрати Росії можуть ще зрости у 2 – 3 рази.