За словами Гудкова, Росія відновлюватиметься упродовж десятиліть. Політик переконаний, що за цей час втрати країни-агресора через її дії в Україні зростуть щонайменше у 2 – 3 рази. Від цього страждатимуть звичайні росіяни.

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Росія вже опинилася у глобальній ізоляції. І це коштувало їй надзвичайно дорого.

Це порядок втрат 500 мільярдів доларів. Це те, що видно. Відтік капіталу, втрати інвестицій. Це санкції проти різних підприємств, які недоотримали прибуток,

– зауважив Гудков.

Деталі від опозиціонера

Гудков розповів, що, на його думку, за останні 7 років Росія втратила приблизно 30% доходу.

Причиною цього, звичайно, є окупація Криму. Водночас негативний вплив на життя Росії має також політика Володимира Путіна, адже у країні немає жодних реформ.

Приїзд Гудкова в Україну: головне

Опозиціонер Дмитро Гудков прибув в Україну 6 червня 2021 року.

Політик зізнався, що декілька джерел з Адміністрації президента повідомили, що кримінальну справу проти нього намагаються "розкрутити". Метою є арешт Гудкова.

Опозиціонер розповів, що "висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушена виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування".

Зауважте! Гудкова затримали 1 червня. Причиною стало начебто заподіяння особливо великої майнової шкоди.