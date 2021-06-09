За словами Гудкова, Росія відновлюватиметься упродовж десятиліть. Політик переконаний, що за цей час втрати країни-агресора через її дії в Україні зростуть щонайменше у 2 – 3 рази. Від цього страждатимуть звичайні росіяни.
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Росія вже опинилася у глобальній ізоляції. І це коштувало їй надзвичайно дорого.
Це порядок втрат 500 мільярдів доларів. Це те, що видно. Відтік капіталу, втрати інвестицій. Це санкції проти різних підприємств, які недоотримали прибуток,
– зауважив Гудков.
Деталі від опозиціонера
- Гудков розповів, що, на його думку, за останні 7 років Росія втратила приблизно 30% доходу.
- Причиною цього, звичайно, є окупація Криму. Водночас негативний вплив на життя Росії має також політика Володимира Путіна, адже у країні немає жодних реформ.
Приїзд Гудкова в Україну: головне
- Опозиціонер Дмитро Гудков прибув в Україну 6 червня 2021 року.
- Політик зізнався, що декілька джерел з Адміністрації президента повідомили, що кримінальну справу проти нього намагаються "розкрутити". Метою є арешт Гудкова.
- Опозиціонер розповів, що "висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушена виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування".