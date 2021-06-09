Для створення неправдивої інформації про стан Збройних сил України використали особисті дані військових, які наразі там проходять службу. Це та інші повідомлення були розміщені на ворожих пропагандистських ресурсах.

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Якою є мета Росії

Як повідомили в ООС, такі фейкові повідомлення Росії мають на меті створити в сусупільстві атмосферу зневіри та сумнівів у спроможності українських захисників протистояти агресору.

Зважаючи на це, в ООС закликали українців дотримуватися інформаційної гігієни та використовувати повідомлення з правдивих та надійних джерел.

Українські воїни щоденно демонструють високі морально-психологічні якості, успішно стримуючи збройну агресію Російської Федерації,

– мовиться у повідомленні.

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