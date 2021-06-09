Для создания ложной информации о состоянии Вооруженных сил Украины использовали личные данные военных, которые сейчас там проходят службу. Это и другие сообщения были размещены на вражих пропагандистских ресурсах.
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Какова цель России
Как сообщили в ООС, в таких фейковых сообщениях России есть цель создать в общественности атмосферу уныния и сомнений в способности украинских защитников противостоять агрессору.
Несмотря на это, в ООС призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и использовать сообщения из правдивых и надежных источников.
Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации,
– говорится в сообщении.
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Российская пропаганда в Украине: последние новости
- В Чернигове СБУ разоблачила российскую ботоферму. Через тысячи бот-аккаунтов Россия распространяла фейковую информацию, чтобы посеять панику в обществе.
- Российская пропагандистка Ольга Скабеева в мае заявила, что Владимир Зеленский направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".
- Также в 2020 году Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Они выдавали себя за журналистов и работали на территории Украины.