Для создания ложной информации о состоянии Вооруженных сил Украины использовали личные данные военных, которые сейчас там проходят службу. Это и другие сообщения были размещены на вражих пропагандистских ресурсах.

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Какова цель России

Как сообщили в ООС, в таких фейковых сообщениях России есть цель создать в общественности атмосферу уныния и сомнений в способности украинских защитников противостоять агрессору.

Несмотря на это, в ООС призвали украинцев соблюдать информационную гигиену и использовать сообщения из правдивых и надежных источников.

Украинские воины ежедневно демонстрируют высокие морально-психологические качества, успешно сдерживая вооруженную агрессию Российской Федерации,
– говорится в сообщении.

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Российская пропаганда в Украине: последние новости

  • В Чернигове СБУ разоблачила российскую ботоферму. Через тысячи бот-аккаунтов Россия распространяла фейковую информацию, чтобы посеять панику в обществе.
  • Российская пропагандистка Ольга Скабеева в мае заявила, что Владимир Зеленский направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".
  • Также в 2020 году Facebook удалил сеть аккаунтов российских спецслужб. Они выдавали себя за журналистов и работали на территории Украины.