Деятельность ботофермы киберспециалисты СБУ прекратили 21 мая. Известно, что ею дистанционно управляли из России.

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СБУ разоблачила российскую ботоферму

В Чернигове работали исполнители, которые использовали почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов для дестабилизации ситуации. В частности спецслужба установила, что:

через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения;

размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя;

публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.

Кроме того, спецслужба во время обыска у организатора изъяла:

370 сим-карт российского мобильного оператора;

3 ноутбука, через которые осуществлялось управление телекоммуникационным оборудованием ботофермы;

семь 16-канальных GSM-шлюзов и 2 SIM-банки на 128 карточек каждый.



СБУ разоблачила российскую ботоферму на тысячи аккаунтов / Фото СБУ

Разоблачили злоумышленников киберспециалисты СБУ со следователями Нацполиции под руководством прокуратуры. Ведется следствие.

Обратите внимание! Недавно Минкульт внес изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В список 17 мая попали авторы фильма "Пункт пропуска. Офицерская история".