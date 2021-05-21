Деятельность ботофермы киберспециалисты СБУ прекратили 21 мая. Известно, что ею дистанционно управляли из России.
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СБУ разоблачила российскую ботоферму
В Чернигове работали исполнители, которые использовали почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов для дестабилизации ситуации. В частности спецслужба установила, что:
- через ботоферму злоумышленники распространяли фейковую информацию для создания панических настроений среди населения;
- размещали сообщения для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя;
- публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры.
Кроме того, спецслужба во время обыска у организатора изъяла:
- 370 сим-карт российского мобильного оператора;
- 3 ноутбука, через которые осуществлялось управление телекоммуникационным оборудованием ботофермы;
- семь 16-канальных GSM-шлюзов и 2 SIM-банки на 128 карточек каждый.
СБУ разоблачила российскую ботоферму на тысячи аккаунтов / Фото СБУ
Разоблачили злоумышленников киберспециалисты СБУ со следователями Нацполиции под руководством прокуратуры. Ведется следствие.