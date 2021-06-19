Доклад представят во время сессии Совета ООН по правам человека, которая стартует 21 июня. Об этом сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Доклад фиксирует самые ужасные нарушения оккупационной власти

Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самооговора, перемещение незаконно осужденных на территорию Россию, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ,

– объяснила Джапарова.

В документе отметили, что российское законодательство применяют ретроспективно. Речь идет о наступлении на свободу СМИ и лишении жилья крымчан. Также на оккупированном полуострове преследуют Православную церковь Украины.

Интересно! Ранее российский оппозиционер Дмитрий Гудков заявил, что оккупация Крыма и части Донбасса стоила России 500 миллиардов долларов. Последствия этого на себе уже ощутили россияне. За десятилетие потери России могут еще вырасти в 2-3 раза.