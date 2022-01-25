Об этом глава Министерства обороны Украины сообщил журналистам в кулуарах парламента 25 января.

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Общаясь с представителями СМИ, он также отметил, что проводит встречи со всеми главами оборонных ведомств, которые имеют возможность продемонстрировать поддержку нашего государства.

Если вдруг, в рамках переговоров на площадке в Брюсселе, на площадке в Мюнхене при участии наших партнеров, министров обороны США, Великой Британии и Северной Ирландии будет предложено встретиться (с министром обороны России Шойгу – 24 канал), то я буду готов встретиться,

– сказал Алексей Резников.

К слову, министр обороны тоже призвал украинских граждан не собирать никаких "тревожных чемоданчиков".

Обратите внимание! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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Алексей Резников 25 января заявил, что в настоящее время Россия не создала ни одной ударной группы для вторжения. Министр подчеркнул: худшее, чем можно испортить себе жизнь – паника.

В свою очередь Алексей Данилов подчеркнул, что победа точно будет за нами. Секретарь Совета нацбезопасности добавил, что украинцы станут плечом к плечу, чтобы защитить государство.

Давид Арахамия сообщил, что украинская разведка сообщает о том, что палатки и мобильные казармы, которые Россия развернула у границ Украины, полупустые.

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