Про це глава Міністерства оборони України повідомив журналістам у кулуарах парламенту 25 січня.

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Спілкуючись із представниками ЗМІ, він також зазначив, що проводить зустрічі з усіма очільниками оборонних відомств, які мають можливість продемонструвати підтримку нашої держави.

Якщо раптом, у рамках перемовин на майданчику в Брюсселі, чи на майданчику в Мюнхені за участі наших партнерів, міністрів оборони США, Великої Британії та Північної Ірландії буде запропоновано зустрітися (з міністром оборони Росії Шойгу – 24 канал), то я буду готовий зустрітися,

– сказав Олексій Резніков.

До слова, міністр оборони теж закликав українських громадян не збирати ніяких "тривожних валізок".

Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Олексій Резніков 25 січня заявив, що наразі Росія не створила жодної ударної групи для вторгнення. Міністр наголосив: найгірше, чим можна зіпсувати собі життя – паніка.

Своєю чергою Олексій Данілов наголосив, що перемога точно буде за нами. Секретар Ради нацбезпеки додав, що українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу.

Давид Арахамія поінформував, що українська розвідка звітує про те, що палатки та мобільні казарми, які Росія розгорнула поблизу кордонів України, є напівпустими.

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