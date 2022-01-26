Какую технику перекидывает Россия

24 января в тиктоке опубликовали очередное видео с военной техникой, которую перевозят по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области.

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На кадрах бронетехника покрыта брезентом, однако исследователи узнали:

31 боевую машину десанта БМД-4М,

8 бронетранспортеров БТР-МДМ.

Такое количество соответствует одному батальону.

Кроме того, в состав поезда входят 5 пассажирских вагонов, позволяющих перевозить более 250 человек. Также специалисты насчитали на платформах 8 укороченных двухосных грузовиков КамАЗ-43501, характерных для воздушно-десантных войск России. Такие же КамАЗ были на другом видео с российской колонной, которое сняли возле польско-белорусской границы.

Вагон направлялся со станции Текстильный в Ивановской области. Вблизи нее дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии. Она, кстати, недавно участвовала во введении сил ОДКБ в Казахстан.

Смотрите видео с российской техникой в ​​Брянской области:

В случае наступления российские десантники играют решающую роль – CIT

Это первое подтвержденное видео перекидывания десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины они должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо как ударная пехота,

– предупредили аналитики.

Они добавили, что появление десантников выглядит угрожающе на фоне заявлений иностранных лидеров о возможном нападении России на Украину. Кроме того, наступление с территории Беларуси и Брянской области в направлении Киева, по мнению исследователей, является одним из возможных сценариев эскалации.

США пригрозили Беларуси

Официальный представитель Госдепа пригрозил Беларуси "решительным ответом", если она поможет России напасть на Украину. В частности, НАТО может переоценить свою военную позицию в странах, граничащих с Беларусью.

Заметим, что ранее российскую технику заметили в Беларуси в 200 километрах от Киева. Она якобы направлялась на учебу, однако в этом регионе не было полигонов, заявленных для российско-белорусских тренировок "Союзная решительность".

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Полный текст публикации CIT в телеграме:

Российских десантников начали перебрасывать к Украине и в Беларусь

24 января в TikTok было опубликовано очередное видео с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной. Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли опознал на нем боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ. Всего состав везет 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ, что соответствует одному батальону. Кроме того, в состав поезда входят 5 пассажирских вагонов, которые позволяют перевозить более 250 человек. Также мы насчитали на платформах 8 укороченных двухосных грузовиков КАМАЗ-43501, характерных для ВДВ. Такие же КАМАЗы мы заметили на одном из видео с российской колонной, снятом, согласно описанию, у польско-белорусской границы.

Согласно базе данных РЖД, вагон следует со станции Текстильный в Ивановской области, поблизости от которой дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан. Это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. В любом масштабном наступлении на территорию Украины ВДВ должны сыграть решающую роль: либо в десантной операции с целью захвата стратегических объектов в тылу, либо в качестве ударной пехоты (именно так применялись российские и украинские десантные части в "горячей фазе" войны на востоке Украины).

Появление десантников выглядит тем более угрожающе, что в последние дни непрерывно продолжается наращивание российских группировок на юге Брянской области и в Беларуси (на юге Гомельской области к северу от Киева). С учетом всего вышеописанного, заявлений британской разведки о подготовке оккупационного правительства из пророссийских украинских политиков, а также слов премьер-министра Бориса Джонсона о возможном "молниеносном" нападении на Киев, мы считаем наступление с территории Беларуси и/или Брянской области в направлении украинской столицы как минимум одним из возможных сценариев российских действий на территории Украины.