Яку техніку перекидає Росія

24 січня у тіктоці опублікували чергове відео з військовою технікою, що перевозять залізницею. Згідно з описом, воно було зняте у Брянській області.

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На кадрах бронетехніка вкрита брезентом, однак дослідники впізнали:

31 бойову машину десанту БМД-4М,

8 бронетранспортерів БТР-МДМ.

Така кількість відповідає одному батальйону.

Крім того, до складу поїзда входять 5 пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також фахівці нарахували на платформах 8 укорочених двовісних вантажівок КамАЗ-43501, характерних для повітрянодесантних військ Росії. Такі ж КАМАЗи були на іншому відео з російською колоною, яке зняли біля польсько-білоруського кордону.

Вагон прямував зі станції Текстильний в Іванівській області. Поблизу неї дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії. Вона, до речі, нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану.

Дивіться відео з російською технікою у Брянській області:

У разі наступу російські десантники відіграють вирішальну роль, – CIT

Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. У будь-якому масштабному наступі на територію України вони мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних об'єктів у тилу, або як ударна піхота,

– попередили аналітики.

Вони додали, що поява десантників виглядає загрозливо на тлі заяв іноземних лідерів про можливий напад Росії на Україну. Крім того, наступ з території Білорусі та Брянської області у напрямку Києва, на думку дослідників, є одним із можливих сценаріїв ескалації.

США пригрозили Білорусі

Офіційний представник Держдепу пригрозив Білорусі "рішучою відповіддю", якщо вона допоможе Росії напасти на Україну. Зокрема, НАТО може переоцінити свою військову позицію у країнах, що межують з Білоруссю.

Зауважимо, що раніше російську техніку помітили у Білорусі за 200 кілометрів від Києва. Вона нібито прямувало на навчання, однак у цьому регіоні не було полігонів, заявлених для російсько-білоруських тренувань "Союзна рішучість"

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повний текст публікації CIT у телеграмі:

Російських десантників почали перекидати до України та до Білорусі

24 січня в TikTok було опубліковано чергове відео з військовою технікою, що перевозять залізницею. Згідно з описом, воно було зняте у Брянській області, яка межує з Білоруссю та Україною. Бронетехніка на відео вкрита брезентом, проте дослідник Роберт Лі впізнав бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ. Усього склад везе 31 БМД-4М та 8 БТР-МДМ, що відповідає одному батальйону. Крім того, до складу поїзда входять 5 пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також ми нарахували на платформах 8 укорочених двовісних вантажівок КамАЗ-43501, характерних для ВДВ. Такі ж КАМАЗи ми помітили на одному з відео з російською колоною, знятому, згідно з описом, біля польсько-білоруського кордону.

Згідно з базою даних РЖД, вагон слідує зі станції Текстильний в Іванівській області, поблизу якої дислокується 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії, яка нещодавно брала участь у введенні сил ОДКБ до Казахстану. Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною. У будь-якому масштабному наступі на територію України ВДВ мають відіграти вирішальну роль: або в десантній операції з метою захоплення стратегічних об'єктів у тилу, або як ударна піхота (саме так застосовувалися російські та українські десантні частини в "гарячій фазі" війни на Сході України).

Поява десантників виглядає загрозливо, бо останніми днями безперервно продовжується нарощування російських угруповань на півдні Брянської області та Білорусі (на півдні Гомельської області на північ від Києва). З урахуванням усього вищеописаного, заяв британської розвідки про підготовку окупаційного уряду з проросійських українських політиків, а також слів прем'єр-міністра Бориса Джонсона про можливий "блискавичний" напад на Київ, ми вважаємо наступ з території Білорусі та/або Брянської області у напрямку української столиці щонайменше одним із можливих сценаріїв російських дій на території України.