Кумедне відео важкого пересування сил Росії регіоном оприлюднили у соціальних мережах 8 лютого. Водночас користувачі висміяли військове керівництво країни-агресора.

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Воювати в таких умовах або вже дуже пізно, або ще дуже рано. Так що Кремль зі своїм дранґ нах вестом ("натиск на схід" – 24 канал) вже явно спізнився,
– пишуть у мережі.

Російські війська застрягли у болоті: дивіться відео

У мережі насміхаються з Росії

Користувачі у мережі не змогли оминути увагою кумедне відео та висміяли Росію в коментарях:

  • Тріпаються іржавою технікою та своєю неміччю.
  • Дві головні російські біди (дурні та дороги) знайшли одне одного.
  • Зомбі наступають.

Текст публікації Анатолія Несміяна:

Табір російських військових у Ростовській області. Десь приблизно так зараз у всьому регіоні. Воювати в таких умовах або вже пізно, або ще дуже рано. Так що із зимовим дранґ нах вестом Кремль вже явно спізнився.