Кумедне відео важкого пересування сил Росії регіоном оприлюднили у соціальних мережах 8 лютого. Водночас користувачі висміяли військове керівництво країни-агресора.
Читайте також Чому Росія не має шансів у війні в небі
Воювати в таких умовах або вже дуже пізно, або ще дуже рано. Так що Кремль зі своїм дранґ нах вестом ("натиск на схід" – 24 канал) вже явно спізнився,
– пишуть у мережі.
Російські війська застрягли у болоті: дивіться відео
У мережі насміхаються з Росії
Користувачі у мережі не змогли оминути увагою кумедне відео та висміяли Росію в коментарях:
- Тріпаються іржавою технікою та своєю неміччю.
- Дві головні російські біди (дурні та дороги) знайшли одне одного.
- Зомбі наступають.
Текст публікації Анатолія Несміяна:
Табір російських військових у Ростовській області. Десь приблизно так зараз у всьому регіоні. Воювати в таких умовах або вже пізно, або ще дуже рано. Так що із зимовим дранґ нах вестом Кремль вже явно спізнився.