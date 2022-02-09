Кумедне відео важкого пересування сил Росії регіоном оприлюднили у соціальних мережах 8 лютого. Водночас користувачі висміяли військове керівництво країни-агресора.

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Воювати в таких умовах або вже дуже пізно, або ще дуже рано. Так що Кремль зі своїм дранґ нах вестом ("натиск на схід" – 24 канал) вже явно спізнився,

– пишуть у мережі.

Російські війська застрягли у болоті: дивіться відео

У мережі насміхаються з Росії

Користувачі у мережі не змогли оминути увагою кумедне відео та висміяли Росію в коментарях:

Тріпаються іржавою технікою та своєю неміччю.

Дві головні російські біди (дурні та дороги) знайшли одне одного.

Зомбі наступають.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Текст публікації Анатолія Несміяна:

Табір російських військових у Ростовській області. Десь приблизно так зараз у всьому регіоні. Воювати в таких умовах або вже пізно, або ще дуже рано. Так що із зимовим дранґ нах вестом Кремль вже явно спізнився.