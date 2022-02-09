Пастка у небі
Давайте подивимося приклад будь-якої сучасної війни, де застосовується навіть високоточна зброя. Без наступу наземних сил змінити наземну обстановку винятково ударами з повітря неможливо. Неможливо повністю абсолютно знищити оборону.
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Якраз зима, на мій погляд, – це найбільш невигідний час для російського наступу. Тому що зараз низька хмарність, отже російська авіація матиме дуже обмежену "стелю". Багато днів видимість обмежена до кілометра, взагалі 500, 300, 200 метрів. Є дні, коли постійно туман. Ніякий супутник не побачить, і ніякий літак не пролетить.
Тому давати точні цілевказання, вести розвідку, завдавати ударів з повітря, коли є така обмежена видимість, неможливо.
Росіян скрізь чекатиме пекло
Відтак російська авіація, ударні сили будуть обмежені тривалий час. Крім того, війна йтиме навколо логістичних центрів – великих населених пунктів, зони забудови.
Звичайно, українська армія використовуватиме зону забудови, аби зменшувати втрати, маскувати свої позиції, завдавати ударів по окупантах та застосовувати важке озброєння.
Українська армія у разі наступу Росії вдарить по окупантах з найнеочікуваніших місць / Фото 24 канал
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