Пастка у небі

Давайте подивимося приклад будь-якої сучасної війни, де застосовується навіть високоточна зброя. Без наступу наземних сил змінити наземну обстановку винятково ударами з повітря неможливо. Неможливо повністю абсолютно знищити оборону.

До теми Чи зможе Росія захопити Київ за три доби

Якраз зима, на мій погляд, – це найбільш невигідний час для російського наступу. Тому що зараз низька хмарність, отже російська авіація матиме дуже обмежену "стелю". Багато днів видимість обмежена до кілометра, взагалі 500, 300, 200 метрів. Є дні, коли постійно туман. Ніякий супутник не побачить, і ніякий літак не пролетить.

Тому давати точні цілевказання, вести розвідку, завдавати ударів з повітря, коли є така обмежена видимість, неможливо.

Росіян скрізь чекатиме пекло

Відтак російська авіація, ударні сили будуть обмежені тривалий час. Крім того, війна йтиме навколо логістичних центрів – великих населених пунктів, зони забудови.

Україна – це урбанізована місцевість. І тут багато місць, які можуть надати гарні позиції, куди заховаються великі сили.

Звичайно, українська армія використовуватиме зону забудови, аби зменшувати втрати, маскувати свої позиції, завдавати ударів по окупантах та застосовувати важке озброєння.



Українська армія у разі наступу Росії вдарить по окупантах з найнеочікуваніших місць / Фото 24 канал

Не забувайте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Варто переглянути – звідки Росія стягує війська до кордону з Україною: дивіться відео