Забавное видео тяжелого передвижения сил России по региону обнародовали в социальных сетях 8 февраля. В то же время пользователи высмеяли военное руководство страны-агрессора.

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Воевать в таких условиях либо уже очень поздно, либо еще очень рано. Так что Кремль со своим дранг нах вестом ("давление на Восток" – 24 канал) уже явно опоздал,

– пишут в сети.

Российские войска застряли в болоте: смотрите видео

В сети насмехаются над Россией

Пользователи в сети не смогли обойти вниманием забавное видео и высмеяли Россию в комментариях:

Треплются ржавой техникой и своей немощью.

Две главные русские беды (дураки и дороги) нашли друг друга.

Зомби наступают.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Текст публикации Анатолия Несмияна:

Лагерь российских военных в Ростовской области. Примерно так сейчас во всем регионе. Воевать в таких условиях либо уже поздно, либо еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал.