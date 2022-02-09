Забавное видео тяжелого передвижения сил России по региону обнародовали в социальных сетях 8 февраля. В то же время пользователи высмеяли военное руководство страны-агрессора.
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Воевать в таких условиях либо уже очень поздно, либо еще очень рано. Так что Кремль со своим дранг нах вестом ("давление на Восток" – 24 канал) уже явно опоздал,
– пишут в сети.
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В сети насмехаются над Россией
Пользователи в сети не смогли обойти вниманием забавное видео и высмеяли Россию в комментариях:
- Треплются ржавой техникой и своей немощью.
- Две главные русские беды (дураки и дороги) нашли друг друга.
- Зомби наступают.
Текст публикации Анатолия Несмияна:
Лагерь российских военных в Ростовской области. Примерно так сейчас во всем регионе. Воевать в таких условиях либо уже поздно, либо еще очень рано. Так что с зимним дранг нах вестом Кремль уже явно опоздал.