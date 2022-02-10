Велика Британія завжди відстоювала такі ж принципи. Тому, за словами Джонсона, зараз теж не відступлять.

Важливо Велика Британія схвалила найжорсткіші санкції проти Росії за нову агресію

Найбільша загроза з часів холодної війни

Джонсон зазначив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часів холодної війни. Політик обговорює подальші дії з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Думають, як протистояти загрозі та чим допомогти Україні. Зокрема, працюють над жорсткими санкціями. Джонсон попередив, що їх введуть, як тільки перший чобіт російського солдата перетне суверенну територію України.

Ми працюємо над зміцненням східних кордонів НАТО з набагато більшою кількістю військ, кораблів і літаків Сполученого Королівства, що розгортаються скрізь у країнах східних кордонів НАТО,

– зауважив політик.

Допомога від Великої Британії

Джонсон згадав про допомогу Лондона. Мовиться не лише про 22 тисячі українських військових, яких готували в межах британської місії Orbital. Велика Британія також надала ЗСУ 2 тисячі протитанкових комплексів NLAW.

Джонсон закликав Захід бути єдиним. Він наголосив, що російська атака стане лихом не лише для України, але для світу.

Британські санкції: що відомо

Велика Британія схвалила закон про жорсткі санкції проти Росії, які накладуть на Москву у разі нападу.

Обмеження стосуватимуться не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств.

Санкції вдарять по різних сферах. Наприклад, по хімічній, оборонній, видобувній та фінансовій.

У МЗС України таке рішення привітали, відзначивши, що, справді, у цьому випадку потрібна жорсткіша дипломатія.

Зверніть увагу! Джонсон 1 лютого приїжджав з візитом до Києва та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Прем'єр різко висловлювався про скупчення російських військ на кордоні. Він наголошував, що це найбільша ворожість за всі роки.

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