Великобритания всегда отстаивала такие принципы. Поєтому, по словам Джонсона, сейчас тоже не отступят.

Важно Великобритания одобрила самые жесткие санкции против России из-за новой агрессии

Самая большая угроза со времен холодной войны

Джонсон отметил, что стягивание российских военных к границам Украины – самая большая угроза системе европейской безопасности со времен холодной войны.

Политик обсуждает дальнейшие действия с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Думают, как противостоять угрозе и чем помочь Украине. В частности, работают над жесткими санкциями. Джонсон предупредил, что их введут, как только первый сапог русского солдата пересечет суверенную территорию Украины.

Мы работаем над укреплением восточных границ НАТО с гораздо большим количеством войск, кораблей и самолетов Соединенного Королевства, которые размещаются везде в странах восточных границ НАТО.

– заметил политик.

Помощь от Великобритании

Джонсон упомянул о помощи Лондона. Речь идет не только о 22 тысячах украинских военных, которых готовили в рамках британской миссии Orbital. Великобритания также предоставила ВСУ 2 тысячи противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единым. Он подчеркнул, что российская атака станет бедствием не только для Украины, но и для мира.

Британские санкции: что известно

Великобритания одобрила закон о жестких санкциях против России, которые будут наложены на Москву в случае нападения.

Ограничения коснутся не только тех, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и аффилированных с правительством России организаций и предприятий.

Санкции ударят по разным сферам. Например, по химической, оборонной, добывающей и финансовой.

В МИД Украины такое решение приветствовали, отметив, что действительно в этом случае нужна более жесткая дипломатия.

Обратите внимание! Джонсон 1 февраля приезжал с визитом в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Премьер резко высказывался о скоплении русских войск на границе. Он отмечал, что это самая большая враждебность за все годы.

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