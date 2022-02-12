В МИД страны-агрессора пожаловались, что в 2021 – 2022 годах мир столкнулся с беспрецедентной по масштабности медийной компанией. Ее целью является якобы убедить всех, что Россия собирается вторгнуться в Украину.
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Западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординированно тиражируя ложную информацию и участвуя в полномасштабной информационной войне,
– заявили в МИД России.
Россия продолжает стягивать войска
- Тем временем "оскорбленная фейками" Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.
- Соответствующую фотографию обнародовал в сети журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.
- На опубликованном изображении видно, что государство-агрессор стягивает силы под Курск – это всего в сотне километров от украинской границы.
- Тем временем на территорию аэродрома Октябрьский (оккупированный Крым) привезли более 550 палаток и сотни единиц военной техники.
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