В МИД страны-агрессора пожаловались, что в 2021 – 2022 годах мир столкнулся с беспрецедентной по масштабности медийной компанией. Ее целью является якобы убедить всех, что Россия собирается вторгнуться в Украину.

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Западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординированно тиражируя ложную информацию и участвуя в полномасштабной информационной войне,

– заявили в МИД России.

Заметьте! Именно Россия "славится" на весь мир своими фейками. В частности, эксперты заявили: ежегодно страна-оккупант тратит на свою пропаганду от 3 до 5 миллиардов долларов.

Россия продолжает стягивать войска

Тем временем "оскорбленная фейками" Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

Соответствующую фотографию обнародовал в сети журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер.

На опубликованном изображении видно, что государство-агрессор стягивает силы под Курск – это всего в сотне километров от украинской границы.

Тем временем на территорию аэродрома Октябрьский (оккупированный Крым) привезли более 550 палаток и сотни единиц военной техники.

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