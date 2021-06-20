Запускання фейків – невіддільна складова їхньої роботи. Адже на ці ЗМІ Володимир Путін не шкодує своїх газо- та нафтодоларів.

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"За різними підрахунками експертів, на рік Росія витрачає від 3 до 5 мільярдів доларів на проросійську пропаганду", – відзначив ведучий програми "Антифейк" Єгор Скоріна.

Він – один з тих, хто займається розвінчуванням фейків кремлівської пропаганди. Визнає, мізки промивають якісно, якщо дивитися винятково російські або ж місцеві "ватні" телеканали, то з часом можна повірити практично у будь-яку маячню.

Коли я готуюсь до програми, дуже довгий час сиджу і дивлюсь російські або проросійські медіа. Іноді бувають такі ситуації, коли я сиджу і думаю: "А там не все так однозначно". І такий: "Стоп, стоп, стоп. Воу!",

– поділився Скоріна.

Схеми, за якою працюють кремлівські медіа, за останні 7 років еволюціонували. Після провальних фейків про розстріл снігурів та розіп'ятого хлопчика, пропагандисти почали намагатися створювати витонченіші міфи.

За словами директорки ГО "Детектор медіа" Галини Петренко, Росія з кожним днем все більше розповсюджує фейків і вдається до маніпуляцій. Як підсумок, кількість людей, які сумніваються і не мають чіткої позиції щодо російської війни проти України, з року в рік зростає.

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"Боротьба за цих, хто невпевнений, вона найзапекліша. Є небезпека, що Росія може їх переконати, але тут є і можливість, що Україна могла б їх переконувати і перетягувати на світлий бік", – відзначила Петренко.

В селах немає доступу до безплатного ефірного телебачення

Доволі складно нести світло правди мешканцям сіл та районів Сумської, Чернігівської, Харківської областей. Адже після відключення аналогового мовлення 30% населення в прикордонних з Росією районах України були позбавлені гарантованого державою доступу до безплатного ефірного телебачення.

До того ж українські приватні телевізійні провайдери не дуже зацікавлені у налагодженні покриття українських глибинок прифронтових територій, а про окуповані території взагалі не мовиться.

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"З російського боку, це військова справа. Там електрика завжди знайдеться для того, щоб поставити туди майже космічний розповсюджувач, оскільки цінну інформацію вони чітко розуміють для себе", – наголосив політичний експерт Олег Саакян.

Не космічним розповсюджувачем, та все ж повернути в інформаційне лоно рідної України мешканцям прикордонних з Росії територій взялися в українському уряді. Нещодавно Кабмін ухвалив програму фінансування розбудови загальнонаціональної мережі безкоштовного ефірного телебачення Multiplex MX-7.



В Україні розбудовують безкоштовне ефірне телебачення / Фото Pexels

Безкоштовно до Multiplex увійдуть державні мовники, інші ж канали зможуть зайти на комерційній основі. Технічна можливість прийняти їхній сигнал для людей буде доволі простою.

"Трансляція відбуватиметься в метровому діапазоні, тобто це інший вид передачі даних. Водночас заміни приймачів не потрібно буде. Просто потрібно буде переналаштувати їх і вони зможуть приймати: як Multiplex приватних компаній, так і наші", – відзначив голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

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Роботу з покриття 95% підконтрольних територій України планують здійснити протягом шести місяців з моменту початку фінансування. Тож за сприятливих обставин вже до нового року шальки терезів в інформаційній війні з країною окупантом можуть знову перехилитися на український бік.