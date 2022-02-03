Видеозапись с исполнением музыкального произведения военнослужащий обнародовал в своих соцсетях.

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Распевая "Браття українці", Юрий Городецкий обратился к детям, матери и отцу и сообщил, что идет на войну. Он призвал не плакать за ним, если погибнет на поле боя, ведь отправляется защищать родную землю, а враг пусть знает, что военный готов все отдать за любимую мать Украину.

Єднаймося браття у цю лиху годину. Богу душу нашу віддамо єдину за нашую землю – священну Україну. Ми за ції степи, за ліси та гори, за лани широкі за Чорнеє море. За небесну сотню, за Тараса-брата, за нашу свободу ми побороли ката,

– пел офицер.

Боец отметил, что "с нами святая вера, с нами Бог и правда. Нас ничто не остановит – "Слава Украине!"

Городецкий взорвал сеть

Пользователи в комментариях не смогли обойти вниманием мощное исполнение песни от Юрия Городецкого. Украинцы написали тысячи положительных отзывов:

"Объединяемся братья. Вместе мы сила. Пусть враг знает, кто в доме хозяин. Слава Героям";

"Сильно, прямо за душу. Слава Украине. Слава Нашим Героям вечная Слава";

"Подписываюсь под каждым словом, спасибо, брат;

"Реально бомбезно. И песня, и исполнение. Красивый голос. Слава Героям";

"Слава Украине. Всем мирного неба над головой. Голос аж мурашки по телу, браво".

Офицер ВСУ мощно исполнил песню "Браття українці": смотрите видео