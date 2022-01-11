В то же время главнокомандующий Вооруженных сил отметил, что Украина не намерена на кого-то нападать. Об этом он сообщил в интервью британскому телевизионному каналу Sky News.
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Мы будем защищать свою землю до последней капли крови. Я должен наоборот людей успокаивать, чтобы они спокойно спали в своих домах. Поэтому еще раз повторюсь, что наши ВСУ воюют 8-й год, ведут операцию на территории Донецкой и Луганской областей и готовы вести операцию на территории других областей,
– сказал генерал-лейтенант.
Отвечая на вопрос, смогут ли 260 000 украинских военных противостоять вторжению России, Валерий Залужный подчеркнул: "Мы противодействуем наступлению с 2014 года. Конечно, будем".
Он добавил, что сейчас Вооруженные силы гораздо лучше оснащены, обучены и подготовлены, чем 8 лет назад.
Войска России у границ Украины
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. ГУР подтвердило это, уточнив, что враг может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет газопровод "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Кремль пытается шантажировать международное сообщество через ультиматумы США и НАТО и обнародование списка "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса.
- Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.